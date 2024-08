Cước vận chuyển tăng, IDI báo lãi 6 tháng "rơi" 21% so với cùng kỳ

Theo giải trình, lãnh đạo CTCP Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia - IDI (HoSE: IDI) cho biết: Chi phí bán hàng trong nửa đầu năm tăng do giá cước vận chuyển quốc tế tăng là lý do duy nhất khiến lợi nhuận sau thuế nửa đầu năm 2024 sụt giảm.

Trong báo cáo tài chính bán niên 2024 sau kiểm toán, IDI ghi nhận doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ giảm nhẹ 0,6% so với kết quả thực hiện nửa đầu năm trước, xuống mức 3.568 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp giảm 7,3% xuống hơn 277,2 tỷ đồng kéo theo biên lợi nhuận gộp giảm từ 8,3% xuống 7,8%.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính gần như đi ngang ở mức 69 tỷ đồng. Chi phí tài chính được tiết giảm 15,4% xuống còn hơn 171,8 tỷ đồng (trong đó có hơn 146,7 tỷ đồng đến từ chi phí lãi vay). Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng ghi nhận giảm gần 7% xuống còn 41,8 tỷ đồng nhưng chi phí bán hàng lại ghi nhận tăng 25,2% lên hơn 85,5 tỷ đồng.

Cuối cùng, IDI báo lãi ròng giảm 21% so với cùng kỳ năm trước, xuống 34,9 tỷ đồng.

Trong năm 2024, IDI đặt mục tiêu tổng doanh thu hợp nhất đạt 8.499 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hợp nhất ở mức 275 tỷ đồng. Với kết quả trên, Công ty đã thực hiện 41% kế hoạch doanh thu nhưng mới chỉ thực hiện 12% kế hoạch lợi nhuận năm.

Theo giải trình, lãnh đạo IDI cho biết: Chi phí bán hàng trong nửa đầu năm tăng do giá cước vận chuyển quốc tế tăng là lý do duy nhất khiến lợi nhuận sau thuế nửa đầu năm 2024 sụt giảm.

Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ 2024

Tính đến ngày 30/6/2024, tổng tài sản của IDI tăng nhẹ 0,09% so với hồi đầu năm lên 8.285 tỷ đồng. Trong đó, tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn giảm 15% xuống còn 267 tỷ đồng. Các khoản tương đương tiền của Công ty cũng ghi nhận giảm sâu tới 61% xuống còn 307 tỷ đồng. Tiền gửi ngắn hạn tăng 38% lên hơn 915 tỷ đồng.

Khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng tăng 36%, lên hơn 1.756 tỷ đồng. Hàng tồn kho của doanh nghiệp đạt mức 1.377 tỷ đồng, giảm 12%,hàng thành phẩm giảm từ 1.050 tỷ đồng xuống mức 845 tỷ đồng.

Bên kia bảng cân đối, Nợ của doanh nghiệp tại ngày 30/6 đạt 4.831 tỷ đồng, giảm 0,5% so với mức 4.855 tỷ đồng tại ngày đầu năm. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn của doanh nghiệp đạt 4.129 tỷ đồng, tăng nhẹ 0,9%. (Công ty vay nhiều nhất là hơn 1.603 tỷ đồng tại ngân hàng BIDV chi nhánh Kiên Giang).

Vay và nợ thuê tài chính dài hạn đạt 235,6 tỷ đồng, giảm 16% so với ngày đầu năm 2024. Trong đó, IDI vay hơn 55,6 tỷ đồng tại VPBank chi nhánh An Giang và 180 tỷ đồng tại First Comercial Bank chi nhánh TP.HCM.

Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên giao dịch ngày 28/8, giá cổ phiếu IDI giảm 1,21% so với phiên giao dịch liền kề, xuống mức 9.780 đồng/cổ phiếu.