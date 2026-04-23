Đà Nẵng đề ra 8 nhiệm vụ để thu hút nhà đầu tư chiến lược vào Khu thương mại tự do

Ngày 23/4, tin từ UBND TP.Đà Nẵng cho hay, thành phố đã đề ra 8 mục tiêu thu hút các nhà đầu tư chiến lược đầu tư hạ tầng khu chức năng và thu hút doanh nghiệp vào Khu thương mại tự do Đà Nẵng (DNFTZ)”.

Mục tiêu trọng tâm là tổ chức triển khai kịp thời, thống nhất và hiệu quả các nhiệm vụ, ưu tiên những nội dung then chốt, bảo đảm tính khả thi và phù hợp với thực tiễn.

UBND TP.Đà Nẵng yêu cầu các sở, ban, ngành và địa phương xác định rõ trách nhiệm, lộ trình, tiến độ thực hiện, đồng thời phối hợp chặt chẽ để sớm đưa DNFTZ vào vận hành hiệu quả.

UBND TP.Đà Nẵng đưa ra 8 nhiệm vụ cụ thể bao gồm việc hoàn thiện bộ máy quản lý, vận hành DNFTZ, xây dựng cơ sở dữ liệu tập trung về nhà đầu tư chiến lược; Đầu tư hạ tầng tại các khu vực đã giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch thu hút đầu tư.

Đồng thời thiết lập nền tảng quản lý thông minh ứng dụng công nghệ BIM - GIS - Digital Twin, phát triển hệ sinh thái kinh tế số, đổi mới sáng tạo, đồng bộ với cảng biển, sân bay và logistics vùng và thực hiện phân cấp, ủy quyền theo Nghị quyết số 259/2025/QH15, bảo đảm thẩm quyền quản lý và vận hành DNFTZ.

Đà Nẵng đẩy nhanh tiến độ thực hiện Khu thương mại tự do. Ảnh: Đình Thiên

Bên cạnh đó, xây dựng tiêu chí chấm điểm và thành lập Hội đồng xét duyệt nhà đầu tư chiến lược trong trường hợp có nhiều hồ sơ cùng đề xuất và ổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư tại chỗ, công khai thông tin quy hoạch, quỹ đất, hạ tầng và chính sách ưu đãi.

UBND TP.Đà Nẵng giao Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp Đà Nẵng làm cơ quan đầu mối, chủ trì triển khai, theo dõi, đôn đốc và báo cáo định kỳ UBND thành phố

Mới đây vào ngày 21/4 vừa qua, trong buổi làm việc với Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp nhằm tháo gỡ vướng mắc tại dự án DNFTZ, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng đề nghị các ban ngành đẩy nhanh tiến độ dự án trọng điểm này.

Hiện nhiều dự án trong khu công nghiệp và Khu thương mại tự do đang được triển khai thuận lợi như FTZ số 2 (75 ha), FTZ số 5 (90 ha) đã có bước tiến quan trọng, góp phần hình thành các cực tăng trưởng mới. Tuy nhiên, vị trí số 4 của Khu thương mại tự do đang chồng lấn một mỏ đất trữ lượng khoảng 11 triệu m3.

Tại cuộc họp, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Đà Nẵng đề xuất phương án khai thác mỏ đất trong 2 đến 3 năm để phục vụ đầu tư công, sau đó mới bàn giao mặt bằng. Tuy nhiên, ông Vũ Quang Hùng - Trưởng ban Quản lý Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp cho rằng cách này có thể kéo dài tiến độ, làm giảm cơ hội thu hút nhà đầu tư trong giai đoạn thí điểm FTZ đến năm 2028. Mặt khác, nếu khai thác hết đất rồi sau đó phải vận chuyển trở lại để san nền sẽ gây lãng phí nguồn lực.

Kết luận cuộc họp, ông Nguyễn Mạnh Hùng yêu cầu không tổ chức đấu giá thương mại mỏ đất này mà ưu tiên khai thác phục vụ đầu tư công theo cơ chế đặc thù. Việc khai thác phải gắn với quy hoạch Khu thương mại tự do, chỉ lấy đất đến cao độ nền cần thiết để có thể bàn giao mặt bằng sạch ngay cho nhà đầu tư.

