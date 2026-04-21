Huế tháo gỡ vướng mắc, thúc mở rộng Khu công nghiệp Tứ Hạ

Chiều 21/4, Phó Chủ tịch UBND TP. Huế Hà Văn Tuấn đi kiểm tra thực tế và làm việc với các nhà đầu tư tại Khu công nghiệp Tứ Hạ (phường Hương Trà), đồng thời chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm thúc đẩy tiến độ các dự án tại đây.

Theo quy hoạch chi tiết xây dựng, Khu công nghiệp Tứ Hạ có quy mô 126,7ha, định hướng là khu công nghiệp tổng hợp, thu hút các ngành cơ khí, điện tử, dệt may, da giày, chế biến nông - lâm - thủy sản, sản xuất vật liệu xây dựng cùng nhiều lĩnh vực công nghiệp khác.

Phó Chủ tịch UBND TP. Huế Hà Văn Tuấn phát biểu tại buổi làm việc.

Hiện Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp TP. Huế đang phối hợp các đơn vị liên quan triển khai thủ tục điều chỉnh quy hoạch phân khu, bảo đảm phù hợp với quy hoạch chung đã được phê duyệt.

Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Tứ Hạ giai đoạn 1 do Công ty CP Hello Quốc tế Việt Nam làm chủ đầu tư, có quy mô khoảng 75 ha, tổng vốn đầu tư 210 tỷ đồng. Đến nay, hệ thống hạ tầng kỹ thuật như giao thông, thoát nước, chiếu sáng và trạm xử lý nước thải đã cơ bản hoàn thiện.

Trong diện tích quy hoạch 37,1 ha đã triển khai, đất hạ tầng kỹ thuật chiếm 11,7ha, đất thương phẩm cho thuê lại khoảng 25,9 ha. Hiện khu công nghiệp đã thu hút 14 dự án thứ cấp, đạt tỷ lệ lấp đầy khoảng 77,8%. Trong đó, có 4 dự án đang hoạt động, 10 dự án đang xây dựng và dự kiến đi vào vận hành trong giai đoạn 2026 - 2027.

Theo đề xuất của chủ đầu tư, dự án sẽ được mở rộng thêm 33 ha, nâng tổng diện tích từ 37,6 ha lên 70,6 ha, với tổng vốn đầu tư sau mở rộng khoảng 400 tỷ đồng. Qua rà soát, phương án mở rộng được đánh giá phù hợp với quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt.

Phó Chủ tịch UBND TP. Huế Hà Văn Tuấn thăm, kiểm tra nhà máy Công ty TNHH may mặc HuaJing Việt Nam tại Khu công nghiệp Tứ Hạ.

Hiện tỷ lệ lấp đầy toàn khu đạt khoảng 81%, bao gồm đất công nghiệp và dịch vụ. Trạm xử lý nước thải giai đoạn 1 đã đi vào vận hành với công suất 400m3/ngày đêm.

Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp TP. Huế cho biết, đề xuất mở rộng Khu công nghiệp Tứ Hạ của Công ty CP Hello Quốc tế Việt Nam đáp ứng các điều kiện theo quy định tại khoản 8, Điều 9, Nghị định số 35/2022/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND TP. Huế Hà Văn Tuấn ghi nhận sự phối hợp của các sở, ngành và nỗ lực của nhà đầu tư trong quá trình triển khai dự án. Đồng thời, ông đề nghị các cơ quan liên quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tham mưu UBND thành phố thực hiện đúng quy định pháp luật, rút ngắn thời gian xử lý thủ tục để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp.

Ông Hà Văn Tuấn cũng yêu cầu rà soát quỹ đất, điều chỉnh quy hoạch hợp lý nhằm mở rộng không gian phát triển công nghiệp, góp phần tạo thêm việc làm và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương. Các sở, ngành được giao khẩn trương hoàn thiện các thủ tục liên quan, phấn đấu sớm triển khai việc mở rộng Khu công nghiệp Tứ Hạ trong thời gian tới.