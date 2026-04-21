Giải quyết quyền lợi người lao động tại khách sạn trên “đất vàng” ở Huế sau cưỡng chế thi hành án

Chiều 21/4, Sở Du lịch TP. Huế cho biết, Cục Thi hành án dân sự TP. Huế đã tiến hành cưỡng chế bàn giao tài sản khách sạn Romance (số 16 Nguyễn Thái Học, phường Thuận Hóa) cho đơn vị trúng đấu giá theo đúng quy định của pháp luật.

Theo đó, vào lúc 9 giờ 45 phút ngày 21/4, lực lượng chức năng triển khai cưỡng chế để giao tài sản khách sạn Romance cho đơn vị trúng đấu giá là Công ty TNHH Xây dựng và phát triển An Tín Phát. Quá trình thực hiện được tiến hành đúng trình tự, đảm bảo an ninh trật tự, không gây xáo trộn đến môi trường du lịch trên địa bàn.

Cục Thi hành án dân sự TP. Huế tiến hành cưỡng chế bàn giao tài sản khách sạn Romance cho đơn vị trúng đấu giá.

Tại thời điểm cưỡng chế, khách sạn Romance vẫn còn 6 du khách đang lưu trú. Nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng và không ảnh hưởng đến lịch trình của du khách, Sở Du lịch TP. Huế đã chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức di chuyển, bố trí nơi lưu trú thay thế tại các khách sạn lân cận với điều kiện tương đương hoặc tốt hơn.

Theo Sở Du lịch TP. Huế, toàn bộ quá trình hỗ trợ được triển khai nhanh chóng, an toàn, không làm gián đoạn kế hoạch tham quan, nghỉ dưỡng của du khách.

Bên cạnh việc hỗ trợ khách lưu trú, Sở Du lịch TP. Huế cũng đã làm việc với đơn vị trúng đấu giá để trao đổi về phương án tiếp nhận, sử dụng lực lượng lao động hiện có của khách sạn, đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho người lao động theo quy định, đồng thời góp phần duy trì ổn định hoạt động du lịch tại địa phương.

Được biết, trước thời điểm cơ quan chức năng tiến hành cưỡng chế, khách sạn Romance có khoảng hơn 100 lao động đang làm việc.

Theo Cục Thi hành án dân sự TP. Huế, việc cưỡng chế bàn giao khách sạn Romance nhằm thi hành bản án số 02/2022/KDTM-ST ngày 25/5/2022 của TAND tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là TAND TP. Huế) và bản án số 25/2022/KDTM-PT ngày 29/8/2022 của TAND Cấp cao tại Đà Nẵng đối với Công ty TNHH Doanh Ngân.

Căn cứ các bản án nêu trên, Cục Thi hành án dân sự TP. Huế đã ban hành quyết định thi hành án buộc Công ty TNHH Doanh Ngân thực hiện nghĩa vụ thanh toán cho Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) số tiền hơn 178 tỷ đồng và lãi phát sinh theo quy định.

Do người phải thi hành án không tự nguyện thực hiện nghĩa vụ, cơ quan thi hành án đã tiến hành xác minh, xử lý tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ 16 Nguyễn Thái Học, là khách sạn Romance.

Tài sản này đã được tổ chức bán đấu giá công khai vào ngày 7/11/2024 với giá hơn 103,61 tỷ đồng. Người trúng đấu giá đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính và cơ quan thi hành án đã ban hành quyết định giao tài sản theo quy định. Tuy nhiên, do phía phải thi hành án chưa tự nguyện bàn giao nên lực lượng chức năng phải tổ chức cưỡng chế để đảm bảo thi hành án.