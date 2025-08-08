Đà Nẵng: Shark Lê Hùng Anh khảo sát thực tế, tìm hiểu cơ hội đầu tư tại xã Hiệp Đức

Chiều 7/8, ông Lê Hùng Anh (nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Tập đoàn BIN Corporation Group), ngoài ra còn được biết đến là Shark Lê Hùng Anh, đã có chuyến khảo sát khảo thực tế, tìm hiểu cơ hội đầu tư tại xã Hiệp Đức, thành phố Đà Nẵng.

Đoàn đã khảo sát thực tế tại danh thắng Hòn Kẽm Đá Dừng, Khe Cái và dọc bờ Sông Tranh.

Chủ tịch UBND xã Hiệp Đức, thành phố Đà Nẵng Lưu Hoàng Ân chia sẻ, địa phương đặt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số, đồng nghĩa với việc phải có định hướng, giải pháp rõ ràng để khai thác hiệu quả tiềm năng đất đai; hình thành vùng dược liệu, nông nghiệp hữu cơ.

Xã Hiệp Đức tiếp tục phát huy tiềm năng, lợi thế về tự nhiên, cảnh quan và môi trường tại Hòn Kẽm Đá Dừng, Khe Cái, Thủy điện Sông Tranh 4 để thu hút đầu tư, hình thành các điểm tham quan, du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái.

Ngay sau đại hội lần thứ I, Đảng bộ xã Hiệp Đức triển khai thực hiện các giải pháp nhằm cụ thể hóa chỉ tiêu nghị quyết đề ra, đạt tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm giai đoạn 2026 - 2030 bình quân từ 11%/năm trở lên; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2030 đạt hơn 95 triệu đồng; đảm bảo theo tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao.

“Cùng với quyết tâm cao và phát huy tối đa nội lực, Hiệp Đức rất cần sự đồng hành, hợp tác của các nhà đầu tư, doanh nghiệp.

Đảng bộ, chính quyền địa phương kiến nghị thành phố tiếp tục quan tâm đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông mang tính động lực; xem xét khớp nối, rà soát, bổ sung quy hoạch xây dựng, tạo điều kiện thu hút đầu tư hạ tầng khung 1 cụm công nghiệp và một số công trình, dự án mang tính cấp thiết, an sinh xã hội trên địa bàn để thúc đẩy tăng trưởng”, ông Ân nói.

Trước đó, vào cuối tháng 5/2025, UBND tỉnh Quảng Nam cũ, nay là thành phố Đà Nẵng đã có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Phân khu B - KCN Nam Thăng Bình, với tổng vốn đấu tư giai đoạn 1 hơn 3.373 tỷ đồng.

Tại quyết định này, UBND tỉnh Quảng Nam đồng thời chấp thuận nhà đầu tư là Công ty CP Đầu tư Hạ tầng KCN Nam Thăng Bình. Đây là công ty thuộc hệ sinh thái của Tập đoàn BIN Corporation, do ông Lê Hùng Anh sáng lập và hiện là chủ tịch tập đoàn.

Mục tiêu dự án là đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN, kinh doanh bất động sản công nghiệp, dịch vụ kho bãi và các dịch vụ hỗ trợ khác.

Trước đó, đầu năm 2023, BIN Corporation đã được tỉnh Quảng Nam cũ trao thỏa thuận nghiên cứu, đề xuất dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Phân khu B - KCN Nam Thăng Bình với quy mô 346 ha.

KCN Nam Thăng Bình được định hướng thu hút các ngành nghề mang tính cộng sinh, giảm thiểu phát thải; khai thác và sử dụng năng lượng tái tạo, ưu tiên phủ xanh mật độ cây xanh trong khuôn viên; sản xuất các sản phẩm có hàm lượng công nghệ và kỹ thuật cao, giá trị gia tăng lớn nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững xã hội…