Đà Nẵng thu từ xuất nhập khẩu đạt kết quả ấn tượng giúp tổng thu ngân sách tăng

Ngày 8/3, Cục Thống kê TP.Đà Nẵng thông tin, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn sơ bộ đến 20/2 đạt 4.036 tỷ đồng, tăng 1,3% so với cùng kỳ năm 2021, trong đó, thu ngân sách trung ương đạt 1.113 tỷ đồng, thu ngân sách địa phương đạt 2.923 tỷ đồng.

Trong tổng thu ngân sách nhà nước, hoạt động thu nội địa có dấu hiệu khả quan hơn so với tháng trước, tuy nhiên vẫn tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, đặc biệt là các khoản thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Theo đó, tổng thu nội địa đạt 2.984 tỷ đồng, bằng 92,0% so với năm trước; riêng khoản thu từ hoạt động cân đối xuất, nhập khẩu đạt kết quả ấn tượng nhờ những nỗ lực trong hoạt động xuất, nhập khẩu của các doanh nghiệp trên địa bàn, tăng 64,0% so với cùng kỳ năm 2021, tương ứng đạt 852 tỷ đồng. Với tỷ trọng chiếm hơn 21% tổng thu ngân sách và đạt mức tăng trưởng cao, thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu đã phần nào bù đắp sự sụt giảm của các khoản thu nội địa.

Cán bộ Hải quan Đà Nẵng hướng dẫn doanh nghiệp hoàn thiện thủ tục nhập khẩu. Ảnh: Hải quan Đà Nẵng

Về chi ngân sách, Cục Thống kê TP.Đà Nẵng cho hay, tính đến ngày 20/2, tổng chi ngân sách của thành phố đạt 2.564 tỷ đồng, bằng 92,4% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, chi đầu tư phát triển đạt 375 tỷ đồng, chiếm 14,6% trên tổng chi ngân sách nhà nước, bằng 96,8% so với cùng kỳ năm 2021. Hoạt động chi thường xuyên đạt 2.187 tỷ đồng, bằng 91,7% so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, do ngân sách hạn hẹp, thành phố đã rà soát, cắt giảm, điều tiết giãn các nhiệm vụ chi chưa cần thiết để vừa đảm bảo cân đối ngân sách, vừa tập trung cho công tác phòng, chống dịch, bảo đảm an sinh xã hội.

Về tình hình thu hút đầu tư, Cục Thống kê TP.Đà Nẵng thông tin, tính đến 15/2, thành phố đã cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 4 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký 1.671 tỷ đồng. Trong đó, dự án Tổ hợp căn hộ bên bờ sông Hàn nằm ngoài Khu công nghiệp với tổng vốn đăng ký 1.325 tỷ đồng và 3 dự án trong Khu công nghiệp, Khu CNTT với tổng vốn 346 tỷ đồng.

Về thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), tính đến 15/2, thành phố đã cấp mới chứng nhận cho 5 dự án FDI với tổng vốn đăng ký 5,5 triệu USD; có 2 lượt nhà đầu tư nước ngoài góp vốn mua cổ phần và 4 dự án điều chỉnh vốn.