Kinh tế Đà Nẵng phục hồi ra sao sau những tín hiệu khởi sắc đầu năm?

Trong tháng 2/2022, nhiều chỉ số kinh tế của Đà Nẵng có sự khởi khắc, dự báo cho đà phục hồi kinh tế mạnh mẽ của địa phương này.

Ngày 4/3, Cục Thống kê TP.Đà Nẵng cho biết, nhiều chỉ số kinh tế 2 tháng đầu năm 2022 có nhiều khởi sắc.

Theo đó, với mục tiêu “thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19”, thành phố Đà Nẵng đang từng bước khôi phục các hoạt động kinh tế, theo đó, lĩnh vực sản xuất công nghiệp hai tháng đầu năm đang có những chuyển biến tích cực.

Trong đó, chỉ số sản xuất công nghiệp toàn ngành công nghiệp tháng 2/2022 ước tăng 6,63% so với cùng kỳ năm 2021, trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 7,24% so với cùng kỳ. Bình quân 2 tháng đầu năm 2022, IIP toàn ngành tăng 1,29% so với bình quân cùng kỳ . Trong đó phải kể đến sự phát triển của 1 số ngành như bảo dưỡng, lắp đặt máy móc và thiết bị tăng 36,72%; sản xuất xe và động cơ tăng 36,61%...

Đối với hoạt động xuất, nhập khẩu vẫn duy trì mức tăng cao so với cùng kỳ. Theo đó, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa ước đạt 525,6 triệu USD, tăng 23,6% so với cùng kỳ; trong đó, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 322,2 triệu USD, tăng 43,2% so với cùng kỳ và kim ngạch nhập khẩu ước đạt 203,5 triệu USD, tăng 1,6% so với cùng kỳ.

Bên cạnh sự phục hồi của sản xuất công nghiệp, nhờ đẩy mạnh tiêm vaccine, nhiều hoạt động thương mại và dịch vụ của Đà Nẵng cũng đang dần trở lại trong trạng thái bình thường mới. Tuy nhiên, thời gian dịch bệnh kéo dài trong nhiều tháng qua đã ảnh hưởng đến thu nhập của người dân, hạn chế chi tiêu, kể cả trong dịp Tết Nguyên đán là lựa chọn và tâm lý chung của phần lớn cư dân. Theo Cục Thống kê TP.Đà Nẵng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 11.828,6 tỷ đồng, bằng 74,5% so với cùng kỳ năm trước.

Trên tinh thần “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”, các hoạt động kinh tế-xã hội của Đà Nẵng đang dần ổn định trong trạng thái bình thường mới, lượng khách đến lưu trú và du lịch tại Đà Nẵng trong tháng 02/2022 đang có những chuyển biến tích cực hơn so với tháng trước.

Cụ thể, doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống tháng 2/2022 ước đạt 998,8 tỷ đồng, tăng 2,3% so với tháng trước và bằng 78,6% so với tháng cùng kỳ năm 2021. Trong đó, doanh thu hoạt động lưu trú ước đạt 245,9 tỷ đồng, tăng 49% so với tháng trước; doanh thu dịch vụ ăn uống ước đạt 752,9 tỷ đồng, giảm 7,2%.

Ngoài ra, theo Cục Thống kê Đà Nẵng, dịch bệnh diễn biến phức tạp khiến người dân e ngại trong việc ăn uống nơi công cộng, hạn chế thói quen tụ tập ăn uống ngoài gia đình nên doanh thu của nhóm ngành ăn uống vẫn chưa thể phục hồi hoàn toàn.

Tính chung 2 tháng đầu năm 2022, doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống ước đạt 1.975,3 tỷ đồng, bằng 71,8% so với cùng kỳ năm 2021. Riêng doanh thu dịch vụ lưu trú ước đạt 410,9 tỷ đồng, bằng 54,9%; doanh thu ăn uống 1.564,4 tỷ đồng, bằng 78,1% cùng kỳ.