Đà Nẵng tổ chức các hoạt động giải trí về đêm tại bãi biển Mỹ An

Lãnh đạo UBND TP.Đà Nẵng sau khi đi kiểm tra đã yêu cầu UBND quận Ngũ Hành Sơn và Sở Du lịch phối hợp tổ chức khai trương phố du lịch An Thượng và các hoạt động vui chơi giải trí về đêm tại bãi biển Mỹ An

Ngày 24/2, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Trần Phước Sơn đã có buổi đi thực tế kiểm tra việc đầu tư, khai thác phố du lịch An Thượng và việc chuẩn bị cho các hoạt động vui chơi giải trí về đêm tại bãi biển Mỹ An.

Theo chủ trương của UBND TP.Đà Nẵng, sẽ đầu tư dự án khu phố du lịch An Thượng của thành phố, tại các tuyến đường Trần Bạch Đằng, An Thượng 2, Hoàng Kế Viêm, Ngô Thi Sĩ... sẽ tiến hành hạ ngầm hệ thống điện sinh hoạt và chiếu sáng, viễn thông; cải tạo và thay mới hệ thống thu gom nước mặt ngăn mùi; thay thế trụ đèn chiếu sáng kết hợp sạc pin điện thoại bằng trụ đèn có hình thức thẩm mỹ.

Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng (Trần Phước Sơn) kiểm tra việc đầu tư khai thác gải trí đêm tại bãi biển Mỹ An. Ảnh: VP UBND TP.Đà Nẵng

Thành phố cũng chỉnh trang cây xanh dọc tuyến phố này; lắp đặt hệ thống camera an ninh, wifi chung trên toàn bộ khu phố; mở vịnh đậu ôtô rộng 2m dọc vỉa hè trước các khu đất công cộng trên đường Ngô Thì Sĩ; thay thế vỉa hè nền gạch block đường Hoàng Kế Viêm thành đá bazan. Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Ngũ Hành Sơn làm chủ đầu tư kiêm quản lý dự án.

Tại buổi kiểm tra, ông Trần Phước Sơn lưu ý các đơn vị, địa phương về việc hình thành khu phố du lịch An Thượng nhằm tạo điểm đến vui chơi giải trí, mua sắm ngày và đêm cho du khách, tạo ra sản phẩm du lịch đặc trưng đáp ứng nhu cầu của khách du lịch.

"Cần tập trung chỉnh trang vỉa hè xanh sạch đẹp nhưng vẫn phải đảm bảo hoạt động của người dân, du khách tại khu vực này. Đặc biệt, phải đảm bảo công tác vệ sinh môi trường, an ninh trật tự tại Khu phố du lịch An Thượng. Đồng thời, hoàn thành đúng tiến độ để Phố du lịch An Thượng sau khi đầu tư chỉnh trang sẽ góp phần tạo điểm đến cho người dân và du khách.", ông Sơn yêu cầu.

Danabeach, một địa điểm vui chơi giải trí về đêm hấp dẫn ở bãi biển Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng). Ảnh: Tony

Ngoài ra, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng còn yêu cầu Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Đà Nẵng phối hợp tổ chức các hoạt động nghệ thuật, biểu diễn để phối hợp với các hoạt động của Khu phố du lịch An Thượng và bãi biển đêm Mỹ An, nhằm thu hút nhiều du khách.

Bên cạnh đó, ông Trần Phước Sơn cũng yêu cầu Sở Du lịch cùng các sở, ban, ngành thành phố và UBND quận Ngũ Hành Sơn phải tập trung hoàn thành nhiều hạng mục, công việc để tổ chức khai trương Khu phố du lịch An Thượng cùng bãi biển đêm Mỹ An, một sản phẩm du lịch mới của Đà Nẵng, nhất là sản phẩm du lịch về đêm trước ngày 30-4-2022 để thu hút, phục vụ du khách.

Theo đại diện Sở Du lịch TP.Đà Nẵng, để chuẩn bị cho dịp khai trương tại bãi biển đêm Mỹ An dự kiến diễn ra vào ngày 30/4 tới, các đơn vị hiện đang tập trung triển khai các hạng mục hoạt động vui chơi, giải trí, các khu checkin bãi biển, dịch vụ xe lưu động thức ăn nhanh và sắp xếp các hoạt động kinh doanh dịch vụ.