Ngành du lịch Đà Nẵng đang hồi phục sau tổn thất nặng nề do dịch Covid-19

Sau những tổn thất nặng nề do dịch Covid-19, Đà Nẵng đã và đang nỗ lực phục hồi ngành du lịch bằng nhiều sản phẩm du lịch trải nghiệm mới, tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện sôi động, hấp dẫn và bước đầu đã đạt được những kết quả khả quan.

Ngày 1/4, Cục Thống kê Đà Nẵng cho hay, ngành du lịch Đà Nẵng đang từng bước hồi phục.

Có được điều này là nhờ sự chung tay cùng chính quyền thành phố tham gia kích cầu du lịch của nhiều đơn vị, doanh nghiệp lớn trên địa bàn như: Khu du lịch Bà Nà Hills tổ chức chương trình lễ hội Mùa đông diệu kỳ, chương trình Chào đón năm mới “New Year’s EveParty” với các hoạt động trải nghiệm ẩm thực cao cấp, mới lạ, hấp dẫn phục vụ du khách; chương trình biểu diễn nghệ thuật Vũ điệu Cơ Tu “Tung Tung Da Dá” phục vụ miễn phí cho du khách của Khu du lịch Công viên suối khoáng nóng Núi Thần Tài giúp du khách có thêm cơ hội hiểu rõ hơn về nét văn hóa trong đời sống sinh hoạt của bà con, qua đó góp phần bảo tồn, phát huy các giá trịvăn hóa truyền thống của dân tộc.



Cục Thống kê Đà Nẵng thông tin, tính riêng trong tháng 3/2021 doanh thu dịch vụ lưu trú ước đạt gần 361 tỷ đồng, tăng 17,93 % so với tháng trước và tăng 89,67% so cùng kỳ năm 2020; dịch vụ ăn uống ước đạt 1.006 tỷ đồng, tăng 5,5% so với tháng trước và tăng 64,68% so với tháng cùng kỳ; dịch vụ lữ hành và hoạt động hỗ trợ du lịch ước đạt 54,5 tỷ đồng, tăng 8,2% so với tháng trước và bằng 66,48% so với tháng cùng kỳ.

Ngành du lịch Đà Nẵng đang hồi phục sau tổn thất nặng nề vì dịch Covid-19

Về doanh thu dịch vụ tiêu dùng khác của Đà Nẵng ước đạt 1.567 tỷ đồng, tăng 16,5% so với tháng trước, tăng 5,91% so với tháng cùng kỳ năm 2020. Tính chung quý I/2021, tổng doanh thu của cả 3 ngành dịch vụ lưu trú, ăn uống và lữ hành ước đạt 8.961,6 tỷ đồng, giảm 0,02% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, dịch vụ lưu trú, ăn uống ước đạt 4.095 tỷ đồng, tăng 1,32%; dịch vụ lữ hành và hoạt động hỗ trợ du lịch đạt 170 tỷ đồng tăng 38,66%; dịch vụ tiêu dùng khác ước đạt 4.696,6 tỷ đồng, tăng 4,80%

Về lượt khách mà cơ sở lưu trú ở TP.Đà Nẵng phục vụ, ước tính tháng 3/2021 là 290,9 nghìn lượt, tăng 27,39% so với tháng trước và tăng 27,56% so với cùng kỳ 2020. Dự kiến quý I/2021 đạt 610,57 nghìn lượt, tăng 47,52% so với cùng kỳ, tương ứng với số ngày khách cơ sở lưu trú phục vụ là 1.266 nghìn ngày khách, bằng 58% cùng kỳ năm 2020. Trong đó, khách quốc tế do cơ sở lưu trú phục vụ ước đạt 122,7 nghìn ngày khách, bằng 9,10%; khách trong nước ước đạt 1.143,6 nghìn ngày khách, tăng 37,03%.

Theo thống kê, hầu hết lượt khách quốc tế là đối tượng lưu trú dài ngày tại Việt Nam để làm việc và sinh sống lâu dài. Tổng số lượt khách cơ sở lữ hành phục vụ ước tính trong tháng 3/2020 đạt 11,5 nghìn lượt, tăng 8,55% so với tháng trước và bằng 21,82% so với cùng kỳ. Trong đó, khách quốc tế là 827 lượt bằng 0,49%; khách trong nước là 35,4 nghìn lượt, bằng 45,02% so với cùng kỳ năm 2020.