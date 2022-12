Đà Nẵng: Tổ chức hội nghị công tác đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm tại các trường học

Vừa qua, Hội nghị đánh giá và định hướng công tác đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm tại các trường học trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2022 (sau đây gọi tắt là Hội nghị) diễn ra tại Trường THCS&PTTH Nguyễn Khuyến (địa chỉ: số 2A Đặng Xuân Bảng, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng).

Hội nghị với sự tham gia của Lãnh đạo Ban Quản lý An toàn thực phẩm, Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, đại diện Văn phòng UBND thành phố, Lãnh đạo Phòng Y tế,Phòng Giáo dục & Đào tạo, Trung tâm Y tế các quận, huyện và gần 800 đại biểu là Ban Giám hiệu các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Ông Nguyễn Tấn Hải - Trưởng ban Ban Quản lý ATTP và Bà Lê Thị Bích Thuận - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng đồng chủ trì hội nghị.

An toàn thực phẩm thành phố Đà Nẵng cho biết: Trong những năm qua, được quan tâm và phối hợp nhịp nhàng, hiệu quả giữa Ban Quản lý An toàn thực phẩm, UBND các quận, huyện và Sở Giáo dục và Đào tạo cũng như Ban giám hiệu các trường học,công tác đảm bảo ATTP trong các trường học trên địa bàn thành phố được đảm bảo, không để xảy ra ngộ độc thực phẩm cũng như các sự cố đáng tiếc về ATTP trong trường học. Cùng với giáo dục và y tế, an toàn thực phẩm cũng góp phần hình thành thể chất đối với con người đặc biệt là các em học sinh - đối tượng đang trong độ tuổi phát triển về tâm sinh lý, thể chất và tinh thần. Chính vì vậy, bảo đảm an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể trong trường học có ý nghĩa thật đặc biệt và quan trọng.

Tại Hội nghị lần này, chúng ta sẽ đánh giá những kết quả đã đạt được, những khó khăn đang gặp phải và rút ra những bài học kinh nghiệm đồng thời xác định những hướng đi trong thời gian đến để bữa ăn của các em học sinh không những cân đối về dinh dưỡng mà còn bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm. Ngoài ra, Ban Quản lý An toàn thực phẩm sẽ giới thiệu đến quý thầy cô công cụ về truy xuất nguồn gốc thực phẩm đang là xu hướng tất yếu hiện nay của các nước phát triển và vai trò của truy xuất nguồn gốc thực phẩm trong phòng chống ngộ độc thực phẩm tại trường học.

Báo cáo tại Hội nghị, ông Võ Lê Hồng Phong – Trưởng phòng Nghiệp Vụ, Ban Quản lý An toàn thực phẩm cho biết: Hiện tại, thành phố Đà Nẵng có khoảng 1137 bếp ăn tập thể và 54 căng tin gồm: 231 bếp ăn tập thể ở mầm non; 803 bếp ăn tập thể ở nhóm trẻ gia đình; 98 bếp ăn tập thể ở tiểu học; 05 bếp ăn tập thể và 54 căng tin ở các trường trung học, phổ thông trung học, cao đẳng, đại học và trung tâm nghề nghiệp.

Ông Võ Lê Hồng Phong- Trưởng phòng Nghiệp Vụ, Ban Quản lý ATTP báo cáo Công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm trong các trường học trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn từ năm 2018-2022.

Đa phần các bếp ăn tập thể trong trường học đều ở cấp tiểu học, mầm non trung tâm lưu trú, nhóm trẻ gia đình thuộc cấp quận huyện quản lý. Những năm qua công tác bảo đảm an toàn thực phẩm ở cấp quận huyện đã có sự phối hợp chặt chẽ của Phòng Y tế, Phòng Giáo dục và nhà trường nên công tác đảm bảo an toàn thực phẩm bếp ăn tại các trường học đã được quan tâm.



Bà Ngô Thị Kim Thương – Đại diện Tổ vận hành Dự án Truy xuất nguồn gốc thực phẩm báo cáo tham luận tại Hội nghị.

Các bếp ăn tập thể trường học đã có sự đầu tư cơ bản về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ phục vụ chế biến. Hầu hết nhân viên chế biến thức ăn được tập huấn kiến thức ATTP. Vì vậy hoạt động sơ chế, chế biến suất ăn tại phần lớn các bếp ăn, căng tin trong trường học đã đảm bảo được các tiêu chí cơ bản theo yêu cầu; nguyên liệu mua có ghi chép nguồn gốc; có sổ theo dõi, giám sát hàng ngày; thực phẩm chế biến ăn ngay, thức ăn lưu giữ, bảo quản đảm bảo nhiệt độ, hợp vệ sinh. Trong nhiều năm không có các vụ ngộ độc thực phẩm trong trường học.

Cũng tại hội nghị, Bà Ngô Thị Kim Thương – Đại diện Tổ vận hành Dự án Truy xuất nguồn gốc thực phẩm cũng đã trình bày với Hội nghị về vai trò của Truy xuất nguồn gốc thực phẩm trong phòng chống ngộ độc thực phẩm tại bếp ăn tập thể của trường học.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, Bà Lê Thị Bích Thuận - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵngđã nêu cao vai trò của Ban Quản lý An toàn thực phẩm trong việc đồng hành cùng ngành giáo dục của thành phố giữ gìn sự bình yên về an toàn thực phẩm trong trường học. Bà Lê Thị Bích Thuận cho rằng sức khỏe là vốn quý nhất của con người, bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm trong chế biến góp phần nâng cao sức khỏe con người, giúp trí tuệ, tinh thần được minh mẫn.

Bà Lê Thị Bích Thuận - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng phát biểu kết luận, chỉ đạo tại Hội nghị.

Chính vì vậy, Giám đốc Sở Sở Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các trường một số công việc cụ thể trong thời gian sắp đến như sau:



Một là, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, bảo đảm ATTP trong trường học. Phối hợp với Trung tâm y tế các quận, huyện tập huấn kiến thức về ATTP, giúp các em học sinh có kiến thức cơ bản để lựa chọn thực phẩm an toàn, thực hiện tốt vệ sinh cá nhân, các biện pháp phòng chống ngộ độc thực phẩm và bệnh truyền nhiễm qua thực phẩm....

Hai là, thực hiện đầy đủ các quy định bảo đảm ATTP tại Bếp ăn tập thể, căn-tin ăn uống của nhà trường, đảm bảo 100% nhân viên chế biến được kiểm tra sức khỏe định kỳ hằng năm theo quy định.

Ba là, kiểm soát chặt chẽ các khâu của quy trình chế biến thực phẩm tại bếp ăn tập thể của trường học từ khâu tiếp nhận nguyên liệu đến khâu vận chuyển thực phẩm, phục vụ ăn uống, thực hiện chế độ kiểm thực ba bước và lưu mẫu thức ăn nhằm phát hiện sớm, ngăn chặn kịp thời các sự cố mất ATTP, và phòng chống ngộ độc thực phẩm trong trường học

Bốn là, tổ chức thanh tra, kiểm tra định kỳ hằng năm việc thực hiện các quy định về an toàn thực phẩm. Huy động sự tham gia giám sát an toàn thực phẩm của đoàn thể, hội phụ huynh và các em học sinh đối với bếp ăn tập thể, cơ sở kinh doanh buôn bán thực phẩm xung quanh trường học.

Năm là, vấn đề truy xuất nguồn gốc thực phẩm theo từng mắc xích trong chuỗi cung ứng có vai trò quan trọng trong công tác phòng chống ngộ độc thực phẩm. Đề nghị nhà trường quan tâm, triển khai thực hiện…