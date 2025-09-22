Đà Nẵng xử phạt TMS Hotel hàng trăm triệu đồng vì 6 hành vi vi phạm

Ngày 22/9, Văn phòng UBND TP Đà Nẵng cho biết, thay mặt UBND TP Đà Nẵng, Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phan Thái Bình đã ký Quyết định số 1564, xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH TMS Hotel Đà Nẵng, (trụ sở tại số 292 đường Võ Nguyên Giáp, phường Ngũ Hành Sơn) với tổng mức phạt lên tới 209 triệu đồng, liên quan đến hàng loạt hành vi vi phạm trong lĩnh vực môi trường và an toàn thực phẩm.

Trước đó, qua công tác kiểm tra thực tế của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trưởng Công an thành phố Đà Nẵng phối hợp với Chi cục Bảo vệ môi trường (Sở Nông nghiệp và Môi trường Đà Nẵng), Công an phường Ngũ Hành Sơn tại cơ sở TMS Hotel và kết quả làm việc với người đại diện Công ty TNHH TMS Hotel Đà Nẵng, kết luận cơ sở trên đã có 6 hành vi vi phạm quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm.

Đà Nẵng xử phạt TMS Hotel hàng trăm triệu vì 6 hành vi vi phạm

Trong đó, cơ sở trên, "Vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường đối với chủ nguồn thải chất thải nguy hại" trong trường hợp "không thu gom, lưu giữ chất thải nguy hại theo quy định", "Vi phạm quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc loại hình nhà hàng ăn uống của khách sạn"...

Ngoài việc xử phạt 209 triệu đồng, UBND TP Đà Nẵng yêu cầu Công ty TNHH TMS Hotel Đà Nẵng buộc khôi phục lại tỉnh trạng ban đầu đối với hành vi vi phạm "thải, bỏ rác thải trên vỉa hè, lòng đường".

Đồng thời yêu cầu Công ty TNHH TMS Hotel Đà Nẵng buộc phải thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường theo quy định và báo cáo kết quả đã khắc phục xong hậu quả vi phạm đối với các hành vi vi phạm “không thu gom, lưu giữ chất thải nguy hại theo quy định", "không bố trí hoặc bố trí khu vực lưu giữ chất thải nguy hại không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo quy định".