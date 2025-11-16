Hưng Yên: Đơn vị kinh doanh đá quý thường không báo cáo giao dịch giá trị lớn, giao dịch đáng ngờ

Sở Công Thương tỉnh Hưng Yên vừa có báo cáo với Cục Quản lý thị trường trong nước về việc thực hiện Luật phòng, chống rửa tiền.

Theo đó, căn cứ quy định tại Điều 54 của Luật Phòng, chống rửa tiền liên quan đến trách nhiệm của Bộ Công Thương về nội dung “Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan triển khai các biên pháp phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực kinh doanh kim khí quý, đá quý, trừ hoạt động kinh doanh vàng miếng và vàng trang sức, mỹ nghệ, Sở Công Thương Hưng Yên đã chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường Hưng Yên tiến hành rà soát, thống kê, cập nhật danh sách các đơn vị kinh doanh kim khí quý, đá quý trên địa bàn quản lý.

Đồng thời phối hợp với Ngân hàng nhà nước chi nhánh các khu vực thực hiện công tác tuyên truyền, vận động các đơn vị kinh doanh kim khí quý, đá quý trên địa bàn quản lý; tham dự Hội thảo phổ biến Thông tư số 275/TT-NHNN ngày 15/9/2025 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn thực hiện một số Điều của Luật Phòng, chống rửa tiền.

Kết quả thực hiện việc rà soát, thống kê cho thấy, yổng số đơn vị kinh doanh kim khí quý, đá quý trên địa bàn gồm 122 doanh nghiệp; 2 hộ kinh doanh.

Sở Công Thương tỉnh Hưng Yên cho biết, qua rà soát thấy, các đơn vị kinh doanh kim khí quý, đá quý không xây dựng quy trình nội bộ, không báo cáo giao dịch có giá trị lớn hoặc giao dịch đáng ngờ là những vi phạm thường gặp. Ảnh minh họa

Thông qua rà soát, nhiều hành vi vi phạm pháp luật đã được phát hiện và xử lý kịp thời, bao gồm các vi phạm về kinh doanh vàng miếng không phép, không tuân thủ các quy định về phòng, chống rửa tiền (PCRT), không lập hóa đơn, chứng từ...

Điều này góp phần chấn chỉnh thị trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và đảm bảo môi trường cạnh tranh lành mạnh.

Lĩnh vực kinh doanh kim khí quý, đá quý được xác định là có rủi ro rửa tiền cao. Kết quả rà soát đã thúc đẩy các doanh nghiệp nâng cao nhận thức và tuân thủ chặt chẽ hơn các quy định pháp luật, đặc biệt là việc nhận biết khách hàng và báo cáo giao dịch đáng ngờ.

Hoạt động rà soát định kỳ và chuyên đề giúp các cơ quan chức năng chủ động phòng ngừa các hoạt động buôn lậu, trốn thuế và rửa tiền có thể phát sinh trong lĩnh vực này.

Tuy nhiên, Sở Công Thương tỉnh Hưng Yên cho biết, qua kiểm tra thấy, mặc dù đã có nhiều nỗ lực nhưng tình trạng các đơn vị kinh doanh kim khí quý, đá quý chưa tuân thủ đầy đủ các quy định Luật Phòng chống rửa tiền vẫn còn tương đối phổ biến.

Việc không xây dựng quy trình nội bộ, không báo cáo giao dịch có giá trị lớn hoặc giao dịch đáng ngờ là những vi phạm thường gặp.

Việc quản lý giao dịch tiền mặt và vàng không chặt chẽ, việc mua bán vàng và kim khí quý, đá quý chủ yếu vẫn bằng tiền mặt, gây khó khăn cho công tác kiểm soát, truy vết nguồn gốc dòng tiền và phòng chống rửa tiền.

Thiếu sự phối hợp đồng bộ, mặc dù có sự phối hợp, nhưng đôi khi vẫn còn tình trạng chồng chéo hoặc chưa đồng bộ, nhịp nhàng giữa các cơ quan quản lý (Ngân hàng Nhà nước, Quản lý thị trường, Công an, Thuế...).

Từ những thực trạng này, Sở Công Thương tỉnh Hưng Yên kiến nghị, xây dựng và hoàn thiện một cơ sở dữ liệu quốc gia về các đơn vị kinh doanh kim khí quý, đá quý được cấp phép, hoạt động công khai, minh bạch.

Đồng thời cần có các cơ chế, chính sách thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt trong các giao dịch mua bán vàng, đá quý giá trị lớn để nâng cao tính minh bạch.

Cùng với đó tăng cường đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn cho đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra.