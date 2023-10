Đà Nẵng yêu cầu tăng cường kết nối ngân hàng với doanh nghiệp

UBND TP.Đà Nẵng vừa giao các Sở, ban, ngành, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Đà Nẵng, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Đà Nẵng, UBND các quận, huyện phối hợp triển khai kết nối ngân hàng - doanh nghiệp, tăng khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế.

Ngày 5/10, Văn phòng UBND TP.Đà Nẵng cho hay, lãnh đạo UBND thành phố vừa ký ban hành công văn giao các Sở, ban, ngành, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Đà Nẵng, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Đà Nẵng, UBND các quận, huyện phối hợp triển khai kết nối ngân hàng với doanh nghiệp, tăng khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế.

Theo đó, UBND TP.Đà Nẵng đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện rà soát, đánh giá những khó khăn, vướng mắc của người dân, các doanh nghiệp, các ngành, các lĩnh vực để kịp thời hỗ trợ tháo gỡ, đề xuất các giải pháp tháo gỡ về vốn cho sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, người dân trên địa bàn.

Các đề xuất sẽ được gửi đến Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Đà Nẵng để tổng hợp, có văn bản chỉ đạo các chi nhánh tổ chức tín dụng trên địa bàn tập trung các biện pháp về tiền tệ tín dụng, thanh toán hỗ trợ cụ thể đối với các ngành, lĩnh vực, nhất là các lĩnh vực, đối tượng ưu tiên theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Đồng thời, UBND TP.Đà Nẵng yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện có trách nhiệm tích cực hỗ trợ, tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp có vay vốn được dễ dàng, thuận lợi trong thực hiện các thủ tục hành chính như: cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thủ tục xác nhận, công chứng, xác định giá trị tài sản thế chấp, xử lý tài sản đảm bảo… để tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức tín dụng trong việc cho vay, thu nợ được nhanh chóng, cải cách thủ tục hành chính và mở rộng tín dụng.

Tốc độ kinh tế Đà Nẵng có dấu hiệu chậm lại, chính quyền yêu cầu đẩy mạnh kết nối ngân hàng với doanh nghiệp .

Bên cạnh đó, UBND TP.Đà Nẵng cũng đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, các Hiệp hội doanh nghiệp trên địa bàn thành phố tích cực phối hợp Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Đà Nẵng và các Chi nhánh Ngân hàng thương mại trên địa bàn thành phố đẩy mạnh việc đối thoại trực tiếp giữa ngân hàng và khách hàng trên địa bàn, nắm bắt nhu cầu thực tế cần hỗ trợ của doanh nghiệp, các vướng mắc phát sinh để kịp thời xử lý, hỗ trợ tháo gỡ.

Ngoài ra, UBND TP.Đà Nẵng còn đề nghị Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Đà Nẵng tổng hợp, tham mưu UBND thành phố có chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan trên địa bàn thành phố hỗ trợ, tạo điều kiện cho các tổ chức tín dụng trên địa bàn trong quá trình thực hiện cho vay các chương trình tín dụng theo chỉ đạo của Chính phủ Thủ tướng Chính phủ và cho vay các lĩnh vực tiềm năng, thế mạnh góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố theo Công văn trước đó của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Trước đó như Etime đã đưa tin, trong 9 tháng năm 2023, Cục Thống kê Đà Nẵng cho biết, tốc độ phát triển kinh tế của TP.Đà Nẵng có dấu hiệu chững lại. Do tình hình kinh tế khó khăn nói chung cùng với việc một số ngành nghề vẫn còn bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch Covid-19 đã ảnh hướng đến khả năng khôi phục của nhiều doanh nghiệp kinh doanh tại thành phố Đà Nẵng.

Với tình hình kinh tế như trên đã kéo theo số doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường Đà Nẵng cũng giảm đáng kể so với cùng kỳ năm trước. Trong tháng 9/2023 thành phố chỉ cấp mới giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 312 doanh nghiệp, chi nhánh và văn phòng đại diện, tổng vốn điều lệ đăng ký đạt 1.210,4 tỷ đồng, giảm 9,5% về số doanh nghiệp và giảm 5,8% về vốn so với cùng kỳ2022. Số lượng doanh nghiệp quay trở lại hoạt động chỉ có 1.368 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc, giảm 24,6% so với cùng kỳ năm 2022.