Đạm Bắc Hà (DHB) dự kiến lãi giảm 61% so với thực hiện năm 2022

Công ty CP Phân đạm và hóa chất Hà Bắc (Đạm Hà Bắc, UPCoM: DHB) vừa công bố báo cáo thường niên 2022. Công ty cho biết, năm nay tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp sẽ gặp nhiều khó khăn, thách thức.

Cụ thể, tình hình địa chính trị quốc tế vẫn diễn biến khó lường, nguy cơ lạm phát, rủi ro năng lượng suy thoái kinh tế toàn cầu đang tồn tại, ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của DHB.

Bên cạnh đó, nguồn than khan hiếm và giá than thế giới vẫn ở mức cao, giá trong nước dự báo sẽ tiếp tục tăng. Từ năm 2023, bên cạnh than 5a.1, Tập đoàn công nghiệp than – khoáng sản Việt Nam (TKV) sẽ cấp thêm loại than 5a.10 với giá cao gần bằng giá than 4a.1, chất lượng phù hợp về công nghệ và tiềm ẩn nguy cơ về môi trường, đây sẽ là thách thức đối với doanh nghiệp trong quá trình vận hành dây chuyền.

Giá ure và NH3 thế giới dự báo sẽ giảm mạnh so với giá bình quân năm 2022. Vốn chủ sở hữu của DHB vẫn tiếp tục âm, dòng tiền cho sản xuất tiếp tục khó khăn.

Mặt khác, doanh nghiệp sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh quyết liệt về nguồn nhân lực giữa các doanh nghiệp trước làn sóng chuyển dịch đầu tư nước ngoài, tình trạng thiếu lao động ngày càng trầm trọng hơn do lao động hiện tại chuyển việc, lao động tuyển mới không đủ và không kịp đào tạo.

Theo đó, năm 2023 Đạm Hà Bắc đặt mục tiêu doanh thu đạt 6.129 tỷ đồng và 683,2 tỷ đồng, lần lượt giảm 4% và giảm 61% so với thực hiện của năm 2022.

Công ty đặt mục tiêu sản xuất 325.860 tấn ure và 70.000 tấn NH3 thương phẩm trong năm 2023, giảm 2% và tăng 5% so với cùng kỳ năm 2022. Chỉ tiêu tiêu thụ lần lượt là 340.000 tấn ure và 70.000 tấn NH3 thương phẩm, tăng lần lượt 8% và 5%.

Về đầu tư, Đạm Bắc Hà sẽ tiếp tục triển khai đầu tư các dự án phục vụ sản xuất, bao gồm hạng mục lò hơi 130 tấn/giờ, hệ thống nghề đá vôi cho lò hơi xưởng Nhiệt, đầu tư robot bốc xếp sản phẩm…

Năm 2022, Đạm Hà Bắc đạt 6.441 tỷ đồng doanh thu thuần tăng 44,5% so với năm ngoái; Biên lãi gộp tăng mạnh từ 26,6% lên 44%. Lãi sau thuế đạt 1.779 tỷ đồng - gấp 287 lần so với số lãi hơn 6 tỷ đồng đạt được năm 2021.

Đạm Hà Bắc từng được xem là cánh chim đầu đàn của ngành sản xuất phân đạm và hoá chất của cả nước, nổi tiếng với thương hiệu urê Hà Bắc.

Từ năm 2014 trở về trước, công ty thường xuyên kinh doanh có lãi, tuy nhiên chuyển sang giai đoạn 2015 - 2020, Đạm Hà Bắc thua lỗ bình quân vài trăm tỷ mỗi năm, riêng 2020 lỗ kỷ lục 1.461 tỷ đồng. Và sau đó nhờ giá urê tăng, kết quả kinh doanh của Đạm Hà Bắc lại khởi sắc trở lại kể từ năm 2021.