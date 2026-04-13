Đâu là "liều thuốc" quan trọng để hạ nhiệt lãi suất lâu dài?

Ngay sau cuộc họp với Ngân hàng Nhà nước (NHNN), khoảng 20 ngân hàng đã điều chỉnh lãi suất cho vay và lãi suất huy động. Phần lớn các ngân hàng giảm lãi suất huy động từ 0,5% đến 1% đối với kỳ hạn trên 6 tháng.

Nhận định về động thái này, các chuyên gia ACBS cho biết, đây chỉ là những phản ứng mang tính ngắn hạn. Để hạ nhiệt lãi suất lâu dài, việc quan trọng vẫn là bù đắp được nhu cầu thanh khoản thực tế của hệ thống cũng như giải quyết bài toán về các chỉ số an toàn và thanh khoản.

Ở góc độ tích cực, các chuyên gia ACBS cho rằng, NHNN sẽ điều hành nghiệp vụ thị trường mở (OMO) linh hoạt trên kênh liên ngân hàng (thị trường 2) và bám sát mục tiêu chính sách tiền tệ. Đồng thời, NHNN sẽ chủ động nghiên cứu, sử dụng đa dạng các công cụ chính sách tiền tệ (hoán đổi ngoại tệ - swap, tái cấp vốn) để kịp thời hỗ trợ thanh khoản cho ngân hàng thương mại.

“Với chính sách tiền tệ linh hoạt, cởi mở, phối hợp cả OMO, Swap và Tái cấp vốn trong thời gian tới, nhu cầu thanh khoản của hệ thống ngân hàng sẽ được đáp ứng”, phía ACBS nhận định.

NHNN sẽ nới lỏng quy định về Thông tư 22?

Đáng chú ý, các chuyên gia ACBS cho biết NHNN sẽ xem xét nới lỏng quy định liên quan đến Thông tư 22, đặc biệt về việc cho phép tính tiền gửi Kho bạc vào tỷ lệ dư nợ cho vay trên tổng tiền gửi (LDR) và loại trừ vốn vay liên ngân hàng ngắn hạn khỏi mẫu để tính LDR.

Theo ACBS, việc cho phép tính Tiền gửi kho bạc vào công thức tính LDR sẽ giúp tỷ lệ này ở các ngân hàng thương mại có vốn nhà nước (là các ngân hàng đang có số dư nhận tiền gửi KBNN cao nhất) được hạ nhiệt.

Từ đó, các ngân hàng thương mại vốn nhà nước sẽ có thêm dư địa để đẩy mạnh cho vay các dự án trọng điểm, các ngành sản xuất thiết yếu theo chủ trương phát triển kinh tế bền vững của Chính phủ.

Theo ACBS, các NHTM vốn nhà nước sẽ có thêm dư địa để đẩy mạnh cho vay các dự án trọng điểm, các ngành sản xuất thiết yếu theo chủ trương phát triển kinh tế bền vững của Chính phủ. Chính sách này, khi được thực hiện hiệu quả, sẽ giúp nắn dòng vốn vào đúng địa chỉ, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế và tránh đẩy giá các tài sản tài chính, bất động sản tăng nóng.

Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, việc mở rộng nguồn cung tiền và giảm lãi suất sẽ mang lại áp lực đối với tỷ giá và lạm phát nói chung.

“Nhìn lại diễn biến ba tháng đầu năm, mặt bằng lãi suất duy trì ở mức cao so với USD kết hợp với nguồn kiều hối dồi dào ở giai đoạn đầu năm được xem là những yếu tố giúp cân bằng tỷ giá trước áp lực nhập siêu 3,64 tỷ USD.

Tỷ giá vẫn là một rủi ro cần phải theo dõi trong năm 2026 khi lộ trình cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tiếp tục gặp nhiều thách thức từ lạm phát chi phí đẩy (thuế quan và giá dầu neo cao), khiến dư địa nới lỏng chính sách tiền tệ tại Việt Nam không còn nhiều. Trong khi đó, giá dầu neo cao đồng thời mang đến rủi ro về lạm phát đối với Việt Nam nếu đồng thời kết hợp với việc gia tăng quy mô cung tiền nhanh chóng trong thời gian ngắn”, các chuyên gia ACBS nhận định.

Dự báo mới nhất về tỷ giá, lãi suất thời gian tới

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2026, trước câu hỏi của cổ đông về tác động của các xung đột quân sự trên thế giới cũng như diễn biến kinh doanh quý I, ban lãnh đạo Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) đã đưa ra những đánh giá cập nhật về môi trường vĩ mô, đặc biệt dự báo tỷ giá, lãi suất và lạm phát thời gian tới.

Theo ông Từ Tiến Phát - Tổng Giám đốc ACB, các xung đột quân sự gần đây chắc chắn có ảnh hưởng đến ngành ngân hàng Việt Nam. Tuy nhiên, theo đánh giá của ACB, tác động này chủ yếu mang tính gián tiếp và chưa ảnh hưởng đáng kể đến các trụ cột kinh doanh cốt lõi của ngân hàng.

Thay vì gây ra cú sốc trực diện, các yếu tố địa chính trị đang tác động thông qua các biến số vĩ mô như lạm phát, tỷ giá và lãi suất.

Theo lãnh đạo ACB, một trong những kênh ảnh hưởng rõ nét nhất từ xung đột là giá hàng hóa, đặc biệt là năng lượng. Giá xăng dầu tăng không chỉ làm gia tăng chi phí đầu vào của doanh nghiệp mà còn kéo theo chi phí sinh hoạt của người dân.

Dù vậy, ACB đánh giá mục tiêu kiểm soát lạm phát quanh mức 4,5% trong năm nay vẫn khả thi, nhờ vào các công cụ điều hành linh hoạt của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước.

Tổng giám đốc ACB Từ Tiến Phát (Ảnh: ACB).

Về tỷ giá, ông Phát cho biết thị trường đã ghi nhận phản ứng khá nhanh trước các diễn biến địa chính trị. Ngay sau khi xung đột xảy ra, tỷ giá tăng hơn 1%, đảo chiều so với xu hướng giảm trong tháng 1.

Tuy nhiên, ACB cho rằng đây chủ yếu là biến động ngắn hạn mang tính tâm lý. Trong cả năm 2026, tỷ giá được dự báo vẫn nằm trong tầm kiểm soát, với mức tăng không vượt quá 3%. “Ngân hàng Nhà nước và Chính phủ có đầy đủ công cụ để điều hành và ổn định thị trường ngoại hối”, ông Phát nhấn mạnh.

Đối với lãi suất, xu hướng tăng đã xuất hiện từ cuối năm 2025 và kéo dài sang những tháng đầu năm 2026. Nguyên nhân chủ yếu đến từ sự chênh lệch cung - cầu vốn trên thị trường, khi nhu cầu huy động của các ngân hàng gia tăng.

Ngoài ra, yếu tố tâm lý trước các biến động địa chính trị cũng góp phần khiến người gửi tiền có xu hướng dịch chuyển dòng vốn, tạo thêm áp lực lên mặt bằng lãi suất huy động.

Theo ACB, xu hướng này có thể tiếp tục tác động đến lãi suất cho vay trong thời gian tới. Tuy nhiên, ngân hàng kỳ vọng cơ quan điều hành sẽ có các giải pháp phù hợp nhằm kiểm soát mặt bằng lãi suất, đảm bảo cân bằng giữa mục tiêu ổn định vĩ mô và hỗ trợ tăng trưởng.