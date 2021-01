Đất Xanh sẽ bảo lãnh cho Hội An Invest vay tối đa 520 tỷ đồng trái phiếu

Tập đoàn Đất Xanh hiện đang sở hữu 99,99% vốn của Công ty cổ phần Hội An Invest còn gọi là Đất Xanh Hội An.

Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Tập đoàn Đất Xanh (mã DXG) đã có quyết nghị thông qua chủ trương và bảo lãnh cho CTCP Hội An Invest (DXG sở hữu 99,99% vốn điều lệ) phát hành trái phiếu không chuyển đổi, có tài sản đảm bảo với tổng giá trị không quá 520 tỷ đồng.



Hội An Invest tiền thân là Công ty TNHH MTV Đất Xanh Hội An, được thành lập năm 2017, có ngành nghề kinh doanh chính là dịch vụ lưu trú ngắn ngày (khách sạn, biệt thự, khu du lịch sinh thái). Cuối tháng 9/2020, Đất Xanh Hội An tiến hành thủ tục chuyển đổi mô hình hoạt động sang công ty cổ phần và đổi tên Công ty cổ phần Hội An Invest.

Theo thuyết minh báo cáo tài chính quý III/2020 của Tập đoàn Đất Xanh, đến cuối quý III Đất Xanh đã đầu tư vào Hội An Invest 999,98 tỷ đồng. Đất Xanh có khoản phải trả 776 tỷ đồng đối với Công ty TNHH MTV Đất Xanh Hội An.



Được biết, tại Hội An, Tập đoàn Đất Xanh đang triển khai dự án Khu đô thị nghỉ dưỡng quy mô 99ha có tổng mức đầu tư dự kiến 4.548 tỷ đồng.