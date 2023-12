Đầu tư LDG (LDG) có tân Chủ tịch và Tổng giám đốc

Sau "biến cố", Đầu tư LDG đã có những chuyển động nhân sự cấp cao. Công ty đã miễn nhiễm Chủ tịch HĐQT Nguyễn Khánh Hưng, đồng thời bầu Chủ tịch và Tổng Giám đốc mới.

HĐQT CTCP Đầu tư LDG (Hose: LDG) ngày 18/12/2023 đã thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT - người đại diện đối với ông Nguyễn Khánh Hưng.

Thay vào vị trí này là ông Ngô Văn Minh đang giữ vị trí quyền Tổng giám đốc sẽ giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT từ ngày 19/12/2023.

Bên cạnh đó, LDG cũng thông qua bổ nhiệm ông Trần Công Luận đang giữ vị trí Phó tổng giám đốc vào vị trí Tổng giám đốc Công ty kể từ ngày 19/12/2023 thay cho ông Ngô Văn Minh đang giữ chức vụ quyền Tổng giám đốc.

Ông Ngô Văn Minh và Trần Công Luận sẽ cùng là người đại diện theo pháp luật cho LDG. Người ký các quyết định trên là Phó chủ tịch HĐQT Nguyễn Minh Khang.

Trước đó, ngày 29/11/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Khánh Hưng về "Tội lừa dối khách hàng".

Ông Hưng được xác định có liên quan đến vụ xây dựng trái phép 680 căn biệt thự, nhà liền kề (khu dân cư Tân Thịnh) tại xã Đồi 61, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Các quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam được VKSND tỉnh Đồng Nai phê chuẩn.

Được biết, LDG "dính" lùm xùm từ tháng 4/2023 về dự án Khu dân cư Tân Thịnh. Ngay sau khi có kết luận thanh tra của UBDN tỉnh Đồng Nai về những sau phạm phạm tại đây, đến cuối tháng 5/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Dự án.

Tại BCTC hợp nhất quý III/2023 của LDG cho thấy, hàng tồn kho của Công ty ở mức 1.228 tỷ đồng (chiếm 16,2% tổng tài sản), trong đó dự án Khu dân cư Tân Thịnh chiếm 37,8% tổng hàng tồn kho với 464,2 tỷ đồng. Bên cạnh đó, LDG còn ghi nhận chi phí phải phải trả ngắn hạn tại dự án này hơn 151 tỷ đồng.

Các dự án khác có quy mô tồn kho lớn chủ yếu là dự án Chung cư cao tầng tại đại lộ Võ Văn Kiệt, phường 16, quận 8, TP. HCM với giá trị 168 tỷ đồng; dự án Khu dân cư Dịch vụ Giang Điền (Khu A) với giá trị 209,6 tỷ đồng; dự án Khu chung cư cao tầng tại 69 đường An Dương Vương, phường 16, quận 8, TP. HCM với giá trị 88,5tỷ đồng…

Trong số này, LDG đã dùng một số sản phẩm để đảm bảo cho các khoản vay tại VPBank, Sacombank, SeABank, VietinBank.

Trong quý III/2023, LDG ghi nhận doanh thu đạt 290 triệu đồng, giảm 96,2% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ ghi nhận lỗ gần 65 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 1,7 tỷ đồng. Trong đó, đáng chú ý doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ thấp hơn các khoản giảm trừ doanh thu, điều này dẫn tới doanh thu thuần âm 0,55 tỷ đồng trong quý III.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2023, Công ty Đầu tư LDG ghi nhận doanh thu đạt 2 tỷ đồng, giảm 99,1% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ ghi nhận lỗ 209,3 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 8,3 tỷ đồng, giảm 217,64 tỷ đồng.

Được biết, trong năm 2023, Đầu tư LDG đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu 1.448 tỷ đồng, tăng 424,1% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế dự kiến 3,9 tỷ đồng, giảm 2,7% so với cùng kỳ năm trước.

Như vậy, với việc lỗ kỷ lục trong 9 tháng đầu năm, Công ty Đầu tư LDG đang cách rất xa kế hoạch có lãi trong năm tài chính 2023.

Tại ngày 30/09/2023, LDG có tổng tài sản 7.590,4 tỷ đồng, giảm 3,4% so đầu năm. Trong đó, khoản tiền ghi nhận 46,9 tỷ đồng, gấp hơn 14 lần so với thời điểm đầu năm, hầu hết là khoản tiền gửi ngân hàng. Các khoản phải thu ngắn hạn là 4.047,8 tỷ đồng, giảm 3% so với thời điểm 1/1/2023.

Tính tới cuối tháng 9/2023, LDG còn hơn 4.558 tỷ đồng nợ phải trả, giảm nhẹ 1% so với đầu năm. Trong đó, khoản vay nợ ngắn hạn 1.032 tỷ đồng và 300 tỷ đồng khoản vay nợ dài hạn.

Vốn chủ sở hữu tính đến cuối quý III là 3.032 tỷ đồng, giảm 6,4% so với đầu năm. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 432,9 tỷ đồng.