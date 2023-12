Cổ phiếu LDG của Chủ tịch Nguyễn Khánh Hưng khớp lệnh hơn 37 triệu cổ phiếu

Tính đến 14h37' phiên chiều ngày 5/12/2023, cổ phiếu LDG của CTCP Đầu tư LDG (HoSE: LDG) bất ngờ ghi nhận khối lượng khớp lệnh 'khủng', đạt hơn 37,3 triệu cổ phiếu.

Cổ phiếu LDG bắt đầu phiên sáng 5/12 với mức 2.990 đồng/cổ phiếu. Tuy nhiên, trong buổi sáng, có thời điểm cổ phiếu LDG tăng lên mức 3.390 đồng/cổ phiếu. Ghi nhận tại thời điểm 14h40', cổ phiếu LDG giảm 2,2%, dao động quanh mức 3.140 đồng/cổ phiếu.

Giá cổ phiếu LDG phiên chiều 5/12. Nguồn: Vietstock.

Đặc biệt, điểm gây chú ý của cổ phiếu LDG trong phiên 05/12 là khớp lệnh "khủng" với hơn 37,3 triệu cổ phiếu, toàn bộ đều là giao dịch khớp lệnh. Đây là mức thanh khoản cao nhất lịch sử giao dịch của LDG từ khi lên sàn HoSE.

Những biến động về giá của cổ phiếu LDG được cho là chủ yếu đến từ việc Chủ tịch HĐQT ông Nguyễn Khánh Hưng bị khởi tố, tạm giam về tội “Lừa dối khách hàng” liên quan đến dự án khu dân cư Tân Thịnh tại Đồng Nai, do LDG làm chủ đầu tư.

Ngày 29/11/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Khánh Hưng, sinh năm 1978, Chủ tịch HĐQT, người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Đầu tư LDG (HoSE: LDG) về "Tội lừa dối khách hàng".

Ngày 30/11/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã phối hợp cùng với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh tổ chức thi hành Lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc của ông Nguyễn Khánh Hưng.