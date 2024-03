Đầu tư LDG (LDG) muốn bán dự án để trả nợ

Mới đây, CTCP Đầu tư LDG (HoSE: LDG) công bố nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/2024 thông qua chủ trương tái cơ cấu tài sản, dự án của công ty.

Cụ thể, HĐQT Đầu tư LDG thông qua việc thực hiện phương án hợp tác phát triển dự án, chuyển nhượng dự án, chuyển nhượng cổ phần do công ty/công ty con đang sở hữu để giải quyết nhu cầu về tài chính của công ty, phục vụ cho việc thanh toán các khoản nợ trái phiếu, ngân hàng và các khoản nợ khác.



Danh sách các tài sản bao gồm: Dự án Khu du lịch biển Bãi Bụt - Sơn Trà do CTCP Hải Duy làm chủ đầu tư; Dự án Khu chung cư lô C1 tại phường Bình An, TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương do CTCP Đầu tư LDG làm chủ đầu tư và các tài sản, dự án khác thuộc Đầu tư LDG, các công ty con.

Theo quyết định, HĐQT Đầu tư LDG sẽ thực hiện hợp tác với các đối tác có năng lực tài chính nhằm phát triển dự án. Bên cạnh đó, Đầu tư LDG sẽ chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án của Công ty/Công ty con, một phần hoặc toàn bộ cổ phần sở hữu của Đầu tư LDG tại các công ty con.

Được biết, giá trị xác định để hợp tác phát triển dự án, chuyển nhượng dự án/cổ phần không thấp hơn nghĩa vụ nợ, nghĩa vụ bảo lãnh của Công ty/công ty con phải trả/thực hiện.

Mặt bằng Dự án LDG Grand Miền Trung.

Về Dự án Khu du lịch biển Bãi Bụt - Sơn Trà có tên thương mại là LDG Grand Miền Trung (LDG Đà Nẵng), tọa lạc tại bán đảo Sơn Trà, quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng. Dự án có quy mô 28,9ha với sản phẩm là nhà phố liền kềm biệt thự đơn - song lập, shophouse. Trước đó, theo ước tính, dự án có thể mang về lợi nhuận trên 1.200 tỷ đồng trong vòng 3 năm.

Kết quả kinh doanh năm 2023 của Đầu tư LDG.

Còn Dự án Khu chung cư lô C1 tại phường Bình An, TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương là một phần của dự án khu căn hộ LDG Sky. Được biết, dự án khu căn hộ LDG Sky có quy mô 1,8 ha, gồm 5 block cao. Theo kế hoạch, dự án LDG Sky sẽ triển khai xây dựng và kinh doanh các sản phẩm còn lại trong năm 2023.

Luỹ kế năm 2023, Đầu tư LDG ghi nhận lợi nhuận sau thuế lỗ 374,4 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 4,2 tỷ đồng, giảm 378,65 tỷ đồng.

Phiên sáng ngày 7/3, cổ phiếu LDG tăng 0,7% lên 3.020 đồng/cp.