Báo cáo gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) của CTCP Đầu tư Thành Thành Công cho biết, trong năm 2021, dư nợ trái phiếu tăng mạnh lên gần 15% vốn chủ sở hữu và tỷ suất lợi nhuận ROE sụt giảm từ 10,52% xuống 9,38%.

Cụ thể, cho kỳ báo cáo 12 tháng từ ngày 1/01/2021 đến ngày 31/12/2021, vốn chủ sở hữu của Đầu tư Thành Thành Công gần 4.398 tỷ đồng, tăng 9% so với năm 2020; lợi nhuận sau thuế đạt gần 413 tỷ đồng, giảm 2,7% so với năm 2020; tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 9,38% sụt giảm đáng kể so với 10,52% (năm 2020).



Mặc dù chỉ tiêu dư nợ trái phiếu/vốn chủ sở hữu cuối năm 2021 là 14,78% tăng mạnh so với thời điểm cuối năm 2020 (5,93%), tuy nhiên, chỉ tiêu hệ số nợ/vốn chủ sở hữu giảm đáng kể từ 1,47 lần xuống 1,14 lần.

Đầu tư Thành Thành Công: Năm 2021 lãi sau thuế giảm nhẹ đạt gần 413 tỷ đồng

Năm 2021, báo cáo cho thấy, từ tháng 6/2021 đến tháng 12/2021, Đầu tư Thành Thành Công đã phát hành thành công 4 đợt trái phiếu với tổng trị giá 640 tỷ đồng có kỳ hạn từ 2-4 năm. (Riêng đợt phát hành ngày 28/12/2021 có trị giá 120 tỷ đồng phải đến ngày 24/03/2022 mới hoàn tất). Trái chủ của Đầu tư Thành Thành Công chủ yếu là Công ty Chứng khoán, Quỹ Đầu tư Chứng khoán, Công ty Bảo hiểm…; ngoài ra còn có các cá nhân.

Trước đó, năm 2020, Đầu tư Thành Thành Công đã có 2 đợt phát hành trái phiếu thành công tổng trị giá 140 tỷ đồng.



Dữ liệu Etime cho thấy, nhiều khoản vay phát sinh trong năm 2021 của Đầu tư Thành Thành Công tại các Ngân hàng Sacombank, BIDV, Shinhan Việt Nam được Đầu tư Thành Thành Công thế chấp bằng cổ phiếu Công ty CP Khu công nghiệp Thành Thành Công, Công ty CP Thương Mại Thành Thành Công, cổ phiếu Thành Thành Công – Biên Hòa (HoSE: SBT).

Trong năm 2021, Đầu tư Thành Thành Công đã bán ra toàn bộ 54,53 triệu cổ phiếu TID (tỷ lệ 27,26%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 24/5/2021, theo phương thức thỏa thuận với giá thỏa thuận bình quân 15.000 đồng/cổ phiếu, thu về gần 818 tỷ đồng.