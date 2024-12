Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam (FID) bị xử phạt 215 triệu đồng

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam (HNX: FID).

Cụ thể, UBCKNN phạt công ty này 65 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật với báo cáo tài chính riêng và hợp nhất kiểm toán năm 2023, báo cáo thường niên năm 2023.

Bên cạnh đó, Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam còn bị phạt 150 triệu đồng với hành vi công bố thông tin sai lệch.

UBCKNN cho biết, CTCP Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam công bố thông tin sai lệch đối với báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý IV/2023. Theo báo cáo tài chính riêng quý IV/2023, lợi nhuận sau thuế năm 2023 của công ty là 54,6 triệu đồng. Tuy nhiên, theo báo cáo tài chính riêng kiểm toán năm 2023, công ty lỗ sau thuế lên tới gần 19 tỷ đồng.

Ngoài ra, tại báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2023 do công ty tự lập, Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam ghi nhận lợi nhuận sau thuế năm 2023 âm 2,6 tỷ đồng, song, con số sau khi được kiểm toán tại báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2023, mức lỗ của công ty là 27,3 tỷ.

Giải trình về báo cáo kiểm toán riêng năm 2023, doanh nghiệp này cho biết, trong năm, các hoạt động thương mại của công ty tiếp tục hoạt động và có nhiều bước phát triển mới nên doanh thu tăng 119% so với cùng kỳ năm 2022. Tuy nhiên, do trích lập dự phòng khoản lỗ từ công ty con nên lợi nhuận sau thuế bị giảm mạnh so với cùng kỳ.

Bên cạnh đó, công ty con trước kiểm toán đang ghi nhận khoản tạm ứng cho cá nhân với giá trị khoảng 22,1 tỷ đồng nhưng chưa trích lập dự phòng. Sau khi được kiểm toán, công ty đã được trích lập dự phòng 100% khoản tạm ứng này nên dẫn đến lợi nhuận sau thuế trước và sau kiểm toán thay đổi trên 5%, lợi nhuận sau thuế chuyển từ lãi sang lỗ và có ý kiến ngoại trừ của kiểm toán cho khoản này.

Cùng với việc xử phạt, UBCKNN yêu cầu Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam buộc hủy bỏ thông tin hoặc cải chính thông tin đối với hành vi công bố thông tin sai lệch theo quy định.

Với các vi phạm trên, tổng số tiền phạt đối với Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam tại quyết định này là 215 triệu đồng.

Ảnh minh họa.

Đáng nói, tại báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2024, BCTC soát xét (cả riêng và hợp nhất) của doanh nghiệp này đều nhận về ý kiến kiểm toán ngoại trừ từ Kiểm toán UHY, liên quan đến việc công ty con là CTCP Gang thép Công nghiệp Việt Nam (công ty con do Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam sở hữu 76,82% vốn) đang ghi nhận khoản tạm ứng cho cá nhân với giá trị khoảng 22 tỷ đồng.

Tuy nhiên, tại thời điểm lập báo cáo, kiểm toán không thể thu thập đầy đủ bằng chứng về tính hiện hữu, tính giá trị, khả năng mang lại lợi ích kinh tế trong tương lai của khoản tạm ứng này. Các thủ tục thay thế không thực hiện được.

Ngoài ra, UHY không thể thu thập các hồ sơ bao gồm hợp đồng vay/khế ước nhận nợ, hợp đồng thế chấp, xác nhận của ngân hàng và các hồ sơ khác có liên quan đến khoản vay Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - chi nhánh Đông Đô hiện đã quá hạn trên 3 năm, đang ghi nhận trên BCTC Công ty Gang thép số tiền 28 tỷ đồng nhưng đã dừng tính và ghi nhận lãi vay các khoản vay này.

Tương tự, công ty con còn khoản vay với Agribank - chi nhánh Sở giao dịch khoảng 8.8 tỷ đồng, nhưng cũng đã dừng thực hiện ghi nhận lãi vay với giá trị lũy kế đến cuối tháng 6/2024 khoảng 16.8 tỷ đồng.

Giải trình về ý kiến trên, Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam cho biết, Công ty Gang thép Công nghiệp Việt Nam đang tạm ứng cho cá nhân để thực hiện công việc của Công ty. Tại thời điểm 30/06/2024, cá nhân này vẫn chưa cung cấp đầy đủ hồ sơ chứng từ liên quan đến khoản tạm ứng nêu trên nên Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam chưa có căn cứ để xử lý khoản tạm ứng này.

Với các khoản vay, Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam cho biết nếu ghi nhận theo đúng quy định, các khoản trên sẽ làm giảm lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên bảng cân đối kế toán của công ty con, đồng thời làm thay đổi số liệu tương ứng.