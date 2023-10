Thương mại – Dịch vụ Bến Thành (BTT): 9 tháng báo lãi đậm, vượt kế hoạch 53%

9 tháng đầu năm 2023, Thương mại – Dịch vụ Bến Thành thu về 40,7 tỷ đồng sau thuế, tăng 145% so với năm 2022. So với kế hoạch được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, Thương mại – Dịch vụ Bến Thành đã hoàn thành vượt kế hoạch 53%.

Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành (HoSE: BTT) mới đây công bố Báo cáo tài chính quý III/2023 với doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt gần 55 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn hàng bán tăng 21% lên 26,3 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính kỳ này tăng 19% lên 1,9 tỷ đồng. Chi phí tài chính kỳ này được hoàn nhập dự phòng 67,1 triệu đồng trong khi cùng kỳ năm trước ghi nhận 1 tỷ đồng. Nhóm công ty liên danh, liên kết báo lỗ 852,9 tỷ đồng, cùng kỳ lỗ 695 triệu đồng.

Chi phí bán hàng quý III tăng 32% lên 9,5 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 30% lên 5,6 tỷ đồng.

Hết quý III, Thương mại – Dịch vụ Bến Thành báo lãi trước thuế 14,7 tỷ đồng, lãi sau thuế 11,6 tỷ đồng, đều tăng 25% so với cùng kỳ năm 2022. Thương mại – Dịch vụ Bến Thành giải trình nguyên nhân dẫn đến chênh lệch lợi nhuận cao do tình hình kinh doanh ổn định trở lại, doanh thu bán hàng tăng dẫn đến lợi nhuận quý III/2023 tăng 25% so với cùng kỳ.

Kết quả kinh doanh quý III/2023.

9 tháng đầu năm 2023, Thương mại – Dịch vụ Bến Thành ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 165,3 tỷ đồng, tăng 51% so với năm trước. Doanh thu hoạt động tài chính cũng ghi nhận mức tăng 56% lên 5,6 tỷ đồng.



Lũy kế 9 tháng đầu năm 2023, Thương mại – Dịch vụ Bến Thành báo lãi trước thuế 51,2 tỷ đồng, tăng 137% so với năm trước. Sau thuế, Thương mại – Dịch vụ Bến Thành thu về 40,7 tỷ đồng, tăng 145% so với năm 2022.

So với kế hoạch đạt 33,4 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, Thương mại – Dịch vụ Bến Thành đã hoàn thành vượt kế hoạch 53%.

Tính đến ngày 30/9/2023, tổng tài sản của Thương mại – Dịch vụ Bến Thành ở mức 509,8 tỷ đồng, tăng 8% so với đầu năm. Trữ tiền tăng 34% lên 104,5 tỷ đồng. Các khoản phải thu ngắn hạn tăng 15% lên 17,9 tỷ đồng. Hàng tồn kho tăng 36% lên 35,1 tỷ đồng.

Hết quý III/2023, tổng nợ phải trả của Thương mại – Dịch vụ Bến Thành ở mức 130,7 tỷ đồng, tăng 24% so với đầu năm. Trong đó, không ghi nhận các khoản vay và nợ thuê tài chính.