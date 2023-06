Đầu tư và Xây dựng HUD3 (HU3) đặt mục tiêu lãi tăng 9,5%

Tại ngày 31/12/2023, HUD3 ghi nhận tổng cộng tài sản ở mức 265,4 tỷ đồng, tổng nợ phải trả là 121,3 tỷ đồng, lần lượt giảm 5,1% và 9% so với số đầu năm.

Trong quý I/2023, doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 8,8 tỷ đồng, giảm 74,9% so với cùng kỳ năm 2022. Lợi nhuận trước thuế âm 1,5 tỷ đồng.

Giải trình về kết quả kinh doanh, HUD3 cho biết, do công trình gối đầu thấp và các công trình không đảm bảo thanh toán giai đoạn theo kế hoạch; do thiếu hụt doanh thu và công ty đã tiết giảm chi phí tài chính, chi phí quản lý doanh nghiệp, nhưng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ giảm, chi phí lãi vay còn cao nên đã dẫn đến các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận quý I/2023 đều giảm so với quý I/2022.