Nhà Đà Nẵng (NDN) đặt mục tiêu lãi gần 160 tỷ, mua lại tối đa 15% số lượng cổ phiếu

Trong quý I/2023, NDN ghi nhận tổng doanh thu đạt 225 tỷ đồng, gấp gần 9 lần so với cùng kỳ năm 2022. Lợi nhuận sau thuế ghi nhận 106 tỷ đồng, tăng 253% so với thực hiện cùng kì năm 2022.

Giải trình về kết quả này, NDN cho biết, nguyên nhân do ghi nhận doanh thu từ hoạt động chuyển nhượng căn hộ dự án Monarchy B.

Tổng tài sản của NDN tại ngày 31/3 ghi nhận 1.398 tỷ đồng, giảm 6,6% so với đầu năm, trong đó có 34 tỷ đồng tiền và các khoản tương đương tiền, bao gồm 1 tỷ đồng tiền mặt, tăng 81% so với đầu năm, gửi ngân hàng 5 tỷ không kỳ hạn và 28 tỷ các khoản tương đương tiền, giảm lần lượt 87,5% và 7% so với đầu năm.

Tổng nợ phải trả của NDN tại ngày 31/3 ghi nhận 411 tỷ đồng, giảm 31,5% so với đầu năm.