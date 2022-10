Đầu tư Xây dựng Kiên Giang (CKG) : Chốt ngày trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu 10%

Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang thông báo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021. Ngày đăng ký cuối cùng để phân bổ quyền là 20/10/2022

Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang (CIC Group; HoSE: CKG) vừa ra thông báo về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 với tỷ lệ 10%

Trong Tỷ lệ thực hiện quyền 10% (100:10), tức là cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 10 cổ phiếu mới. Ngày cuối cùng đăng ký để phân bổ quyền là 20/10/2022 (ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 19/10/2022).

Công ty dự kiến sẽ phát hành thêm khoảng 8,66 triệu cổ phiếu mới trong lần trả cổ tức này. Tương ứng giá trị phát hành lên tới hơn 8,6 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành sẽ lấy từ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2021.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang

CIC Group hoàn thành 57% kế hoạch lợi nhuận sau 6 tháng đầu năm

Về kết quả kinh doanh, quý II/2022, CKG ghi nhận doanh thu đạt 361,3 tỷ đồng, tăng 178,5% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 59,4 tỷ đồng, tăng 87,3%. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm từ 37,4% về còn 29,8%. Công ty cho biết, doanh thu tài chính giảm do trong kỳ không ghi nhận cổ tức, lợi nhuận được chia so với cùng kỳ là 13,9 tỷ đồng. Ngoài ra, chi phí tài chính tăng chủ yếu do ghi nhận dự phòng các khoản đầu tư 4,2 tỷ đồng so với cùng kỳ không ghi nhận.

Kết quả SXKD từ 2019 đến nay của CIC Group

Lũy kế trong 6 tháng đầu năm, CKG ghi nhận doanh thu đạt 585,12 tỷ đồng, tăng 66,6% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 93,5 tỷ đồng, tăng 67,3% so với cùng kỳ.

Trong năm 2022, CKG đặt kế hoạch doanh thu 1.320 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 164 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 30,1% và 15,7% so với thực hiện trong năm 2021. Như vậy, kết thúc 6 tháng đầu năm, Công ty hoàn thành được 57% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tại phiên giao dịch sáng ngày 07/10, giá cổ phiếu CKG giảm 1.650 đồng (tương ứng giảm 6,63% so với phiên giao dịch liền kề). Hiện đang ở mức 23.250 đồng/ cổ phiếu