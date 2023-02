Đây là lý do để 'tin tưởng' FDI vào Việt Nam 2023 tăng trưởng 2 con số

Số liệu cho thấy, bất chấp chu kỳ đi xuống của công nghệ toàn cầu trong ngắn hạn, các công ty công nghệ tiếp tục đầu tư FDI vào Việt Nam. Và vốn đầu tư FDI mới tăng mạnh ngay tháng Tết Nguyên Đán Quý Mão.

Vốn đầu tư FDI mới tăng mạnh ngay tháng Tết Nguyên Đán



Báo cáo mới nhất của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tình hình thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) cho thấy, tính đến 20/01/2023, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp (GVMCP) của nhà đầu tư nước ngoài đạt gần 1,69 tỷ USD, giảm 19,8% so với cùng kỳ năm 2022.



Mặc dù tổng vốn đầu tư đăng ký giảm do vốn điều chỉnh và GVMCP giảm mạnh. Nhưng, vốn đầu tư mới cũng như số dự án mới và số lượt dự án điều chỉnh vốn vẫn tăng so với cùng kỳ. Cụ thể, vốn đăng ký mới có 153 dự án mới được cấp GCNĐKĐT (tăng 48,5% so với cùng kỳ), tổng vốn đăng ký đạt hơn 1,2 tỷ USD (tăng hơn 3,1 lần so với cùng kỳ).



Dòng vốn FDI tiếp tục chảy vào Việt Nam

Báo cáo của HSBC mới đây "Vietnam at a glance: Du lịch – một phần cứu cánh" cho thấy góc nhìn của các nhà nghiên cứu HSBC đánh giá Việt Nam khởi đầu năm 2023 với dòng vốn FDI mới khả quan là 1,2 tỷ USD.

Theo HSBC, bất chấp chu kỳ đi xuống của công nghệ toàn cầu trong ngắn hạn, các công ty công nghệ tiếp tục đầu tư vào Việt Nam. Dự án phát triển mới nhất đến từ nhà sản xuất màn hình của Trung Quốc BOE, nhà cung cấp màn hình cho cả Apple lẫn Samsung, có kế hoạch đầu tư lên tới 400 triệu USD để xây dựng hai nhà máy. Trong khi đó, tâm lý các doanh nghiệp châu Âu cũng cho thấy cái nhìn lạc quan tương tự, thể hiện trong khảo sát hàng quý mới nhất của Hiệp hội Doanh nghiệp Châu Âu (Eurocham) tại Việt Nam. Thực tế, mặc dù tổng FDI sụt giảm trong năm 2022, FDI trong lĩnh vực sản xuất vẫn vững vàng, càng nêu bật lợi thế cạnh tranh của Việt Nam trong mảng này.

Theo khảo sát của JETRO và các tổ chức khác, sức hấp dẫn chính của Việt Nam với tư cách là điểm đến của FDI bắt nguồn từ thực tế là mức lương tại nhà máy chỉ bằng một phần ba so với ở Trung Quốc và chất lượng lực lượng lao động tương đương với Trung Quốc. Một yếu tố khác là vị trí địa lý của Việt Nam gần với chuỗi cung ứng của châu Á, đặc biệt là ngành công nghệ cao.



Cùng với đó, điểm nổi bật trong khảo sát nói trên cho thấy, trong những năm gần đây, ngày càng có nhiều công ty đa quốc gia bắt đầu đa dạng hóa hoạt động sản xuất bên ngoài Trung Quốc vì nhiều lý do, bao gồm chính sách "Zero COVID" của Trung Quốc và cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung.

Vào năm 2022, chính quyền của tổng thống Biden đã khiến cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung tiếp tục căng thẳng với việc thông qua "Đạo luật Khoa học và Chip" và báo hiệu ý định duy trì vô thời hạn các mức thuế đối với Trung Quốc của cựu tổng thống Trump. Bằng chứng là Đại diện Thương mại Hoa Kỳ (USTR) Katherine Tai khẳng định thuế quan sẽ được giữ nguyên "cho đến ngày Trung Quốc chọn con đường để nền kinh tế của họ hoạt động giống như nền kinh tế của chúng ta hơn".

Chuyên gia Kinh tế trưởng của VinaCapital, ông Michael Kokalari trong báo cáo kinh tế mới phát hành với chủ đề "Hướng đến 2023" cho rằng: Sự leo thang căng thẳng thương mại, cùng với chính sách "Zero COVID" của Trung Quốc, giúp giải thích tại sao Samsung (vốn đã là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất của Việt Nam) tuyên bố sẽ bắt đầu sản xuất linh kiện bán dẫn trong nước; và Apple tuyên bố sẽ bắt đầu sản xuất Apple Watch và MacBook tại Việt Nam - đây sẽ là sản phẩm đầu tiên được sản xuất bên ngoài Trung Quốc. Theo những người trong cuộc, Apple có "kế hoạch lớn cho Việt Nam", đồng thời lưu ý rằng việc sản xuất Apple Watch là đặc biệt phức tạp.

"Hệ quả của tất cả những điều trên, dòng vốn FDI vào Việt Nam đã tăng thêm 14% vào năm 2022, lên 22 tỷ USD (hay 6% GDP) và VinaCapital kỳ vọng dòng vốn này sẽ tiếp tục tăng tương tự trong năm nay", trích báo cáo Hướng đến 2023.

Các nhà nghiên cứu của VinaCapital lưu ý, để giúp đảm bảo dòng vốn FDI tiếp tục chảy vào Việt Nam trong nhiều năm tới Việt Nam cần thiết phải đầu tư cơ sở hạ tầng.