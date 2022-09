Đề nghị New Zealand mở cửa cho chanh tươi, bưởi và nhãn Việt Nam

Ngày 14/9, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và người đồng cấp New Zealand Nanaia Mahuta đồng chủ trì Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam – New Zealand lần thứ nhất theo tinh thần Kế hoạch Hành động triển khai quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-New Zealand, giai đoạn 2021-2024.

Ngoại trưởng New Zealand Nanaia Mahuta đón Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn. (Ảnh: Mofa)

Bộ trưởng Nanaia Mahuta nhiệt liệt chào mừng Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn thăm chính thức New Zealand lần đầu tiên trên cương vị Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam; đánh giá cao việc hai nước lần đầu tiên triển khai cơ chế Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam – New Zealand có ý nghĩa quan trọng, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-New Zealand trên các lĩnh vực hợp tác song phương cũng như trên các diễn đàn khu vực và quốc tế.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn cám ơn sự đón tiếp chu đáo, nồng hậu theo nghi lễ Maori độc đáo mà phía New Zealand đã dành cho đoàn Việt Nam; bày tỏ vui mừng đến thăm đất nước New Zealand tươi đẹp và giàu lòng mến khách, khẳng định Việt Nam luôn coi trọng việc tăng cường quan hệ hữu nghị tốt đẹp với New Zealand, một Đối tác chiến lược của Việt Nam ở khu vực Nam Thái Bình Dương đồng thời là Đối tác chiến lược của ASEAN.

Tại Hội nghị, hai bên cho rằng kể từ khi nâng cấp lên Đối tác chiến lược (7/2020), quan hệ Việt Nam – New Zealand đã có nhiều bước tiến triển thực chất hiệu quả ở mọi lĩnh vực trên cơ sở tích cực triển khai các văn kiện hợp tác đã ký kết, trong đó có Chương trình Hành động Việt Nam – New Zealand giai đoạn 2021-2024…

Mặc dù khó khăn do dịch bệnh COVID-19, hai bên duy trì trao đổi đoàn và tiếp xúc bằng các hình thức linh hoạt, qua đó tăng cường tin cậy chính trị và giữ đà hợp tác toàn diện; kim ngạch thương mại song phương năm 2021 tăng cao: 26,7% so với năm 2020, đạt 1,3 tỷ USD; New Zealand cam kết tiếp tục dành ODA cho Việt Nam 26,7 triệu đô-la New Zealand trong giai đoạn từ tháng 7/2021 đến tháng 6/2024; các lĩnh vực khác như an ninh-quốc phòng, giáo dục-đào tạo, nông nghiệp… đều được thúc đẩy trên cơ sở phát huy tinh thần hợp tác hữu nghị.

Sáng 14/9, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã chào xã giao Chủ tịch Quốc hội New Zealand Adrian Rurawhe.

Hai Bộ trưởng nhất trí cho rằng hai nước còn có nhiều tiềm năng và cơ hội hợp tác, khai thác lợi thế và đáp ứng nhu cầu của nhau.

Trên tinh thần đó, hai Bộ trưởng đã trao đổi các biện pháp để tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ song phương trên tất cả các lĩnh vực; cụ thể là tiếp tục củng cố quan hệ chính trị tin cậy thông qua tăng cường trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao, duy trì các cơ chế hợp tác và đối thoại song phương; thúc đẩy hơn nữa hợp tác kinh tế, thương mại, tận dụng hiệu quả những cơ chế hợp tác kinh tế hiện có như Ủy ban Hỗn hợp về Kinh tế Thương mại và Đối thoại Nông nghiệp cấp cao cũng như triển khai tốt các hiệp định thương mại thế hệ mới như CPTPP, RCEP mà hai bên đều là thành viên.

Hàng loạt lĩnh vực hợp tác

Trao đổi về việc xem xét thuận lợi cho hàng hoá tiếp cận thị trường của nhau, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đề nghị phía New Zealand tạo điều kiện hơn nữa cho hàng nông sản Việt Nam xuất khẩu sang New Zealand, trước mắt là quả chanh tươi, bưởi và nhãn.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn cảm ơn New Zealand đã dành ODA giúp Việt Nam thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) trong những năm qua và bày tỏ mong muốn New Zealand tiếp tục hỗ trợ ODA cho Việt Nam trong các lĩnh vực như nông nghiệp bền vững, ứng phó biến đổi khí hậu, y tế và đổi mới sáng tạo.

Bộ trưởng Nanaia Mahuta nhất trí tạo điều kiện cho doanh nghiệp Việt Nam tăng cường đầu tư và kinh doanh tại New Zealand trong các lĩnh vực Việt Nam có tiềm năng như chế biến, bán buôn bán lẻ, nông nghiệp...

Về giáo dục – đào tạo, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đề nghị phía New Zealand tăng số lượng học bổng chính phủ cho sinh viên Việt Nam, cấp học bổng cho cán bộ các bộ, ngành và địa phương Việt Nam và tạo thuận lợi cho sinh viên Việt Nam trở lại học tập tại New Zealand sau đại dịch.

Về hợp tác lao động, du lịch và giao lưu nhân dân, hai Bộ trưởng đã thảo luận về việc tăng hạn ngạch cho công dân Việt Nam tham gia Chương trình Lao động kỳ nghỉ New Zealand và nối lại các chuyến bay thẳng giữa hai nước.

Về hợp tác an ninh – quốc phòng, Bộ trưởng Mahuta nhất trí tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong đào tạo lực lượng gìn giữ hòa bình, hợp tác chống tội phạm xuyên quốc gia, chia sẻ kinh nghiệm phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn…

Về các lĩnh vực hợp tác mới, hai bên cho rằng cần nghiên cứu, thúc đẩy các lĩnh vực phù hợp với tiềm năng và yêu cầu, mục tiêu của hai bên như chống biến đổi khí hậu và giảm phát thải theo hướng hiện thực hóa các cam kết COP-26; bảo tồn và phát triển rừng, phát triển nông nghiệp bền vững và thân thiện với môi trường, hợp tác nghề cá và bảo vệ môi trường biển…

Nhân dịp này, hai Bộ trưởng đã thảo luận về tình hình khu vực và quốc tế; nhất trí tiếp tục phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức và diễn đàn đa phương, đặc biệt là Liên Hợp Quốc và ASEAN.

Hai bên chia sẻ lập trường về bảo đảm hoà bình, ổn định, an ninh, hợp tác và phát triển ở khu vực dựa trên luật lệ, giải quyết các vấn đề trong đó có Biển Đông trên cơ sở luật pháp quốc tế, tôn trọng Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển (UNCLOS) 1982.

Bộ trưởng Nanaia Mahuta tái khẳng định New Zealand coi trọng quan hệ Đối tác chiến lược đã thiết lập với ASEAN và sẽ tham gia hỗ trợ các cơ chế tiểu vùng trong đó có Mekong.