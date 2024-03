Dệt may Thành Công (TCM) chi gần 500 tỷ đồng nhận chuyển nhượng dự án của thành viên công ty mẹ

Mới đây, HĐQT CTCP Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công (Dệt may Thành Công; HoSE: TCM) công bố thông tin bất thường về việc nhận chuyển nhượng dự án của thành viên công ty mẹ.

Ngày 20/3/2024, HĐQT Dệt may Thành Công phê duyệt quyết định số 6A/2024 thông qua giao dịch nhận chuyển nhượng dự án đầu tư của Công ty TNHH dệt may SY Vina, là công ty có liên quan thuộc sở hữu toàn bộ của cổ đông E-Land Asia Holdings Pte. Ltd.

Theo công bố, Dệt may Thành Công thông qua chi 467,9 tỷ đồng chưa bao gồm VAT để mua lại toàn bộ tài sản và quyền triển khai dự án đầu tư, bao gồm: công trình xây dựng gắn liền với đất; thiết bị máy móc; hàng tồn kho dưới 6 tháng; tiếp tục thực hiện và khai thác khách hàng, thị phần của bên chuyển nhượng.

Ảnh: Báo cáo tài chính năm 2023 của TCM.

Tuy nhiên, các thông tin về quy mô dự án, thời gian nhận chuyển nhượng cụ thể chưa được hé lộ. Nếu giao dịch hoàn tất, Dệt may Thành Công sẽ là chủ sở hữu trực tiếp dự án của Công ty TNHH dệt may SY Vina.

Tại báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2023, Công ty TNHH dệt may SY Vina là công ty trong cùng Tập đoàn E-Land ( E-Land Asia Holdings Pte.,Ltd). Tập đoàn E-Land đang là cổ đông lớn nhất tại Dệt may Thành Công, sở hữu 46,96% vốn điều lệ.

Về Công ty TNHH Dệt may SY Vina, doanh nghiệp thành lập năm 1997, có địa chỉ tại KCN Nhơn Trạch II, thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. Doanh nghiệp này có hoạt động chính là nhuộm, hoàn tất vải do các nhà máy dệt tại Việt Nam sản xuất, nhập vải mộc, gia công hoàn tất để xuất khẩu.

Dệt may Thành Công dự trình lãi tăng 21%

Ngày 12/3/2024, HĐQT Dệt may Thành Công thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Theo đó, Đại hội được tổ chức ngày 5/4/2024 tại quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.

HĐQT Dệt may Thành Công trình cổ đông thông qua kế hoạch năm 2024 với mục tiêu doanh thu thuần đạt 3.707 tỷ đồng, lợi nhuận ròng đạt 161,2 tỷ đồng, lần lượt tăng 12% và 21% so với thực hiện năm 2023. Chi cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 12%.

Tại đại hội, HĐQT cũng trình cổ đông thông qua kế hoạch phát hành hơn 9,2 triệu cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 10% mệnh giá, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 10 cổ phiếu thưởng.

Nguồn tiền được lấy từ quỹ đầu tư phát triển, số dư tại thời điểm ngày 31/12/2023 trên báo cáo tài chính riêng là 293 tỷ đồng. Thời gian phát hành dự kiến trong tháng 7/2024.

Nếu phát hành thành công, vốn điều lệ của Dệt may Thành Công sẽ tăng lên 1.019 tỷ đồng.