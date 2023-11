Công ty Cổ phần Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công (HoSE: TCM) vừa cập nhật kết quả kinh doanh tháng 10/2023, ghi nhận trong tháng cả doanh thu và lợi nhuận đều giảm mạnh.

Trong tháng 10/2023, Dệt may Thành Công ghi nhận doanh thu đạt 11,44 triệu USD (tương ứng khoảng 277,5 tỷ đồng), giảm 16% so với tháng 10/2022; lợi nhuận sau thuế đạt 439.000 USD (tương ứng khoảng 10,6 tỷ đồng), giảm 45%.

Doanh thu và lợi nhuận của Dệt may Thành Công trong tháng 10/2023

Xét về cơ cấu doanh thu trong tháng 10, sản phẩm may chiếm 75% tổng doanh thu, sản phẩm vải chiếm 16% tổng doanh thu và còn lại 8% doanh thu đến từ sản phẩm sợi.

Doanh thu và lợi nhuận lũy kế 10 tháng đầu năm

Luỹ kế 10 tháng đầu năm 2023, Dệt may Thành Công ghi nhận doanh thu đạt 116,32 triệu USD (hơn 2.821 tỷ đồng), giảm 26% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 7,17 triệu USD (khoảng 173,9 tỷ đồng), giảm 27% so với cùng kỳ.

Trong năm 2023, Dệt may Thành Công đặt kế hoạch doanh thu 3.927,4 tỷ đồng và lợi nhuận dự kiến 244,9 tỷ đồng. So với kết quả kinh doanh trên, Công ty đã thực hiện khoảng 71,8% kế hoạch doanh thu và 71% kế hoạch lợi nhuận năm.

Về thị trường xuất khẩu, trong tháng 10, Dệt may Thành Công xuất khẩu sang thị trường Châu Á chiếm 53%, trong đó thị trường Hàn Quốc chiếm 22,47%, thị trường Nhật chiếm 13,8%, Trung Quốc chiếm 6,08%. Tiếp đến là thị trường Châu Mỹ chiếm 44,5%, trong đó thị trường Mỹ chiến 43,18%. Thị trường Châu Âu chiếm 2,5%.

Dệt may Thành Công cho biết, thông thường quý IV là mùa chuẩn bị cho Lễ hội và Tết nhưng năm nay, nhu cầu mua sắm và đơn hàng vẫn chậm so với những năm trước đây do tình hình kinh tế vẫn còn khó khăn và phục hồi chậm.

Xuất khẩu theo các quốc gia

Bên cạnh đó, Công ty vẫn chưa nhận đủ đơn hàng cho cuối năm. Hiện tại, Dệt may Thành Công mới chỉ nhận được 75% kế hoạch doanh thu đơn hàng cho quý IV/2023. Tuy nhiên, tình hình đơn hàng quý I/2024 hy vọng sẽ khả quan hơn, Công ty đã và đang nhận nhiều đơn hàng đáp ứng cho kế hoạch doanh thu quý I/2024.

Trên thị trường chứng khoán, tại phiên giao dịch sáng ngày 17/11, giá cổ phiếu TCM hiện đang ở mức 42.300 đồng/cổ phiếu.