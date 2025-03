ĐHĐCĐ Gelex 2025: CEO Nguyễn Văn Tuấn nói gì về việc tham gia vào ban điều hành Eximbank?

CEO Gelex khẳng định đầu tư vào Eximbank là "chiến lược dài hạn"

Trước chất vấn của cổ đông về lý do Gelex mua cổ phần của Eximbank và điều này tác động gì tới hệ sinh thái của Gelex?.

Ông Nguyễn Văn Tuấn, Tổng Giám đốc nhấn mạnh, Gelex là tập đoàn đầu tư, Gelex đầu tư vào ngân hàng Eximbank là chiến lược dài hạn. Tập đoàn đầu tư vào lĩnh vực tài chính ngân hàng không phải để phát triển hệ sinh thái mà đây là một khoản đầu tư mang lại hiệu quả và lợi nhuận dài hạn trong tương lai.

“Gelex có quan điểm rõ ràng là đầu tư. Chúng tôi đang thuê các đơn vị tư vấn để chuyển đổi ngân hàng gồm cả chiến lược, con người. Việc tham gia vào điều hành ngân hàng thì chắc chắn là không. Tập đoàn cũng không có nhu cầu tham gia vào ban điều hành.

Nhưng nếu HĐQT của ngân hàng cần chúng tôi đóng góp để bảo vệ quyền lợi cổ đông và phù hợp với chiến lược của doanh nghiệp thì Gelex sẽ tham gia”, lãnh đạo doanh nghiệp khẳng định.

Đồng thời, ông Tuấn khẳng định, tại ĐHĐCĐ sắp tới của Eximbank, ông Tuấn sẽ không tham gia vào HĐQT.

Liên quan đến việc tăng sở hữu tại Viglacera và Thiết bị điện Đông Anh, ông Tuấn chia sẻ, Gelex tham gia vào Viglacera từ năm 2019 với mức giá trung bình 23.000 đồng/cp. Sau khi tham gia, giá cổ phiếu và lợi nhuận của Viglacera đã tăng gấp đôi. Nếu là cổ đông thì giá này không phù hợp khi giá trên sàn hiện 5x nên Gelex không gia tăng thêm sở hữu.

Trong thời gian tới, Gelex sẽ tiếp tục tìm đối tác tốt có năng lực về quản trị và tài chính để tham gia mua cổ phần tại Viglacera.

"Nếu không có ai mua thì chúng ta vẫn phải làm tiếp thôi. Gelex đã thực hiện việc tái cấu trúc Viglacera, vào để tìm ra cách làm chứ không phải đưa người vào để đại diện hay điều hành.

Tương tự, Thiết bị điện Đông Anh cũng vậy, tập đoàn không có nhu cầu tăng thêm sở hữu vì định giá quá cao, không phù hợp với chiến lược của tập đoàn", ông Tuấn phân tích.

Lên kế hoạch doanh thu kỷ lục, lợi nhuận giảm 15%

Năm 2025, Gelex đề ra mục tiêu tổng doanh thu hợp nhất là 37.600 tỷ đồng, tăng 11,5% so với năm 2024. Nếu đạt được thì đây cũng là mức doanh thu kỷ lục của doanh nghiệp.

Trong khi đó, mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm nay là 3.041 tỷ đồng, giảm 15% so với năm 2024. Ban lãnh đạo Gelex lý giải, lợi nhuận giảm 15% do không còn khoản lợi nhuận bất thường từ thoái vốn các dự án năng lượng tái tạo khoảng gần 1.000 tỷ đồng.

Trích tờ trình ĐHĐCĐ thường niên của Gelex.

Đối với phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, sau hai năm không thực hiện chia cổ tức, tập đoàn dự kiến trả cổ tức năm 2024 bằng tiền với tỷ lệ 5% (500 đồng/cp), tương ứng với số tiền dự chi là 430 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Gelex còn chi trả thêm cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 5%. Số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức là gần 43 triệu cổ phiếu, tỷ lệ thực hiện quyền là 20:1.

Đáng chú ý, ngày 4/3, ông Nguyễn Văn Tuấn đã có đơn từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT để tập trung cho vai trò điều hành doanh nghiệp (Tổng Giám đốc). Do đó, ĐHĐCĐ thường niên thông qua bầu bà Nguyễn Thị Minh Giang vào vị trí thành viên HĐQT.

Tại đại hội, ông Nguyễn Trọng Hiền - Chủ tịch HĐQT đã tiết lộ ước tính kết quả kinh doanh quý I/2025 với các chỉ tiêu đều tăng trưởng so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu ước tăng 16% so với cùng kỳ còn lợi nhuận trước thuế xấp xỉ 600 tỷ đồng, tăng 58% so với quý I/2024.

Như vậy, tập đoàn đã thực hiện được khoảng 20% chỉ tiêu lợi nhuận năm sau một quý.