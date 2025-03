Dự báo nóng nhất về giá vàng đến quý I/2026 và thị trường chứng khoán Việt Nam 2025

Ông Abel Lim, Giám đốc Tư vấn và Chiến lược Quản lý tài sản, Ngân hàng UOB (Singapore). Nguồn: UOB Việt Nam

Dự báo giá vàng tiếp tục tăng mạnh đến quý I/2026

Chia sẻ tại sự kiện “Cập nhật thị trường: Triển vọng kinh tế toàn cầu và Việt Nam 2025” của Ngân hàng UOB Việt Nam tổ chức chiều ngày 26/03/2025, ông Abel Lim, Giám đốc Tư vấn và Chiến lược Quản lý tài sản, Ngân hàng UOB (Singapore) cho biết triển vọng của thị trường chứng khoán toàn cầu vẫn tích cực, dù có thể xuất hiện biến động nhiều hơn do những bất ổn trong chính sách của Mỹ. Hiệu suất của các thị trường chứng khoán riêng lẻ có thể khác nhau, vì chính sách thương mại của Mỹ sẽ có tác động khác nhau đến từng quốc gia. Trong khi đó, thị trường vàng tiếp tục mạnh mẽ, dự báo giá vàng có thể lên đến 3.200 USD/oz trong quý I/2026.



Cụ thể, Giám đốc Abel Lim cho rằng, nhà đầu tư có thể cân nhắc chiến lược trung bình giá (dollar-cost averaging) để giảm thiểu rủi ro từ biến động thị trường. Ông Abel Lim khuyến nghị các nhà đầu tư xây dựng danh mục đầu tư đa dạng bằng cách phân bổ vốn vào nhiều loại tài sản, khu vực và ngành nghề khác nhau và duy trì sự linh hoạt và chủ động để tận dụng các cơ hội đầu tư chiến thuật.



Cũng theo ông Lim, vàng có thể đóng vai trò là tài sản đa dạng hóa và hàng rào phòng vệ trước nguy cơ tăng trưởng kinh tế chậm lại và những bất ổn trên thị trường. Nhìn chung, nhu cầu dài hạn đối với vàng như một tài sản trú ẩn an toàn được kỳ vọng sẽ tiếp tục mạnh mẽ, dự báo giá vàng có thể lên đến là 3.200 USD/oz trong quý 1 năm 2026.

Triển vọng thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2025 tươi sáng

Đối với Việt Nam, ông Lê Thành Hưng, Giám đốc Đầu tư UOB Asset Management (Việt Nam) nhận định triển vọng thị trường chứng khoán của Việt Nam năm 2025 tiếp tục duy trì gam màu tươi sáng bởi nhiều yếu tố hỗ trợ như: tiêu dùng nội địa và chính sách mở rộng đầu tư công, xu hướng phát triển công nghệ cao và chuyển đổi số nhanh chóng; lợi nhuận của các doanh nghiệp tăng trưởng (tăng trưởng thu nhập trên mỗi cổ phiếu - EPS) với định giá chiết khấu (P/E và P/B) là yếu tố hỗ trợ chính cho thị trường; hệ thống giao dịch chứng khoán mới KRX dự kiến đi vào hoạt động vào tháng 5 năm 2025; tiềm năng nâng hạng thị trường Việt Nam lên thị trường mới nổi năm 2025 bởi FTSE giúp định giá P/E tiệm cận hơn với mức thị trường mới nổi.



Dự báo của UOBAM (Việt Nam) cũng đưa ra kịch bản lạc quan nhất cho các chỉ số quan trọng nói trên như: thu nhập trên mỗi cổ phiếu EPS sẽ tăng trưởng 20% năm 2025, chỉ số P/E tăng 15%, Vnindex tăng trưởng 21,3%…

Bên cạnh các yếu tố thuận lợi thì yếu tố rủi ro với thị trường chứng khoán năm nay sẽ nằm ở áp lực tỷ giá và áp lực thuế quan Mỹ sẽ tác động tiêu cực lên tâm lý thị trường và nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng.

Ông Lê Thành Hưng, Giám đốc Đầu tư UOB Asset Management (Việt Nam). Nguồn: UOB Việt Nam

Theo ông Hưng, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng mạnh từ đầu quí 2/2023, suốt năm 2024 do thị trường Mỹ tăng vượt trội so các thị trường khác và đồng USD mạnh lên. Ngoài ra trong thời gian dài, thị trường Việt Nam không có một đợt IPO lớn để thu hút sự quan tăm của nhà đầu tư nước ngoài.

Về chiến lược đầu tư năm 2025, đại diện UOBAM (Việt Nam) nhận định tích cực về triển vọng của nhóm ngành tài chính và bất động sản khu công nghiệp. Ngành Ngân hàng với tỷ trọng cao nhất trong VN-index vẫn sẽ là ngành dẫn dắt chỉ số. Tăng tưởng tín dụng cao năm 2025 là động lực cho ngành ngân hàng năm nay.

Về hoạt động của các quỹ do UOBAM Việt Nam quản lý, ông Hưng chia sẻ kết quả tích cực trong năm 2024, NAV (net asset value)/ unit của Quỹ UVEEF tăng 21%. Với tình hình kinh tế và thị trường chứng khoán có nhiều động lực tăng trưởng tốt trong năm 2025, ông Hưng cho biết kỳ vọng mục tiêu năm 2025 cho Quỹ này sẽ đạt mức tăng trưởng vượt trội so với thị trường.