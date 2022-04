ĐHĐCĐ FPT Retail (FRT): Năm 2022 sẽ làm mới chuỗi Fstudio, chuỗi Long Châu có thể lãi đến 100 tỷ

Năm 2021, doanh thu online chiếm 28%, đạt tốc độ tăng trưởng 21% so với năm trước đó, phần lớn đến từ FPT Shop do đã quen thuộc với người tiêu dùng. Ở Long Châu doanh thu online chiếm khoảng 5% do hạn chế về pháp luật về bán thuốc online.