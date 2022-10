Địa ốc First Real (FIR) hoàn thành kế hoạch sau 9 tháng, tài sản tăng gấp đôi lên hơn 1.300 tỷ đồng

Lũy kế 9 tháng, FIR ghi nhận doanh thu thuần đạt 384,5 tỷ đồng, tăng 96%; lãi sau thuế đạt gần 120 tỷ đồng, tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm 2021.

Công ty CP Địa ốc First Real (HoSE: FIR) vừa công bố báo cáo tình hình kinh doanh hợp nhất quý III/2022. Cụ thể, doanh thu thuần đạt 113,5 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Giá vốn tăng 3,2 lần lên 49,4 tỷ đồng, lợi nhuận gộp đạt hơn 64 tỷ đồng, tăng 63% so với cùng kỳ năm ngoái.

Chi phí bán hàng giảm 8% xuống 8,5 tỷ đồng; chi phí quản ý doanh nghiệp tăng gấp đôi lên 6,8 tỷ đồng.

Kết quả, quý III/2022, Địa ốc First Real báo lãi 30,4 tỷ đồng, tăng 46% so với cùng kỳ.

Báo cáo tài chính quý III/2022 của FIR

Lũy kế 9 tháng, FIR ghi nhận doanh thu thuần đạt 384,5 tỷ đồng, tăng 96%; lãi sau thuế đạt gần 120 tỷ đồng, tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm 2021.

Trong năm 2022, Địa ốc First Real đặt kế hoạch doanh thu 450 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 120 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 9 tháng đầu năm tài chính, Công ty hoàn thành được 86 % kế hoạch doanh thu và hoàn thành mục tiêu lợi nhuận năm.

Tính đến ngày 30/9/2022, tổng tài sản của Địa ốc First Real tăng gấp 2 lần so với đầu năm lên 1.308 tỷ đồng; trong đó tài sản ngắn hạn chiếm 90% với gần 1.180 tỷ đồng, tăng 2,3 lần so với đầu năm. Tiền và các khoản tương đương tiền tăng 86,5% lên 756 tỷ đồng; phải thu ngắn hạn của khách hàng tăng 380% lên 47,6 tỷ đồng; trả trước cho người bán ngắn hạn tăng 236% lên 231 tỷ đồng; xuất hiện khoản phải thu về cho vay ngắn hạn với 130 tỷ đồng.

Hàng tồn kho tăng mạnh 310% lên 371 tỷ đồng; Hàng tồn kho là giá trị các lô đất nền của các dự án đã nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Trong đó, dự án Khu dân cư An Phú chiếm phần lớn với hơn 296 tỷ đồng, Dự án Khu nhà ở thương mại Trường Thịnh và Mỹ Cảnh với 60 tỷ đồng, còn lại là các dự án khác.

Về nguồn vốn, nợ phải trả tăng 154% lên 580,5 tỷ đồng; nợ ngắn hạn tăng 113% lên 464,2 tỷ đồng; vay nợ ngắn hạn tăng 198% lên 240 tỷ đồng; vay nợ dài hạn tăng 107,1 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu tăng 79% so với đầu năm lên 727,3 tỷ đồng.

Mới đây, HĐQT Địa ốc First Real đã thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu để trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 20%. Theo đó, mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận thêm 20 cổ phiếu mới. Như vậy, với 44,62 triệu cổ phiếu đã phát hành, ước tính Công ty sẽ phát hành thêm 8,92 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông. Thời gian thực hiện trong tháng 10 tới tháng 11 năm 2022.

Công ty Cổ phần Địa ốc First Real được thành lập từ năm 2014, với vốn điều lệ hơn 446 tỷ đồng. FIR hoạt động kinh doanh chủ yếu trong lĩnh vực Môi giới và quản lý bất động sản.

Trụ sở chính của doanh nghiệp này tại tầng 5, Khu văn phòng - Khu phức hợp Khách sạn Bạch Đằng, số 50 đường Bạch Đằng, P. Hải Châu 1, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng. Chủ tịch HĐQT hiện nay là ông Nguyễn Anh Tuấn.

Vừa qua, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) đã công bố danh sách 62 mã chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ trong quý 4/2022, trong đó có cổ phiếu của Công ty Cổ phần Địa ốc First Real (HoSE: FIR). Lý do cổ phiếu của First Real không được giao dịch ở quý IV là chưa đủ thời gian 6 tháng đưa vào danh sách không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ.