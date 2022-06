Lộ lý do giúp Địa ốc First Real (FIR) báo lãi giữa niên độ gấp 25 lần, lên 57,1 tỷ đồng

Lợi nhuận sau thuế của Địa ốc First Real (FIR) trong 6 tháng niên độ tăng 25 lần lên 57,1 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Công ty CP Địa ốc First Real (HoSE: FIR) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ năm 2022 với doanh thu và lợi nhuận tăng vọt so với cùng kỳ.

Cụ thể doanh thu thuần đạt hơn 168 tỷ đồng tăng 153% so với cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu đến từ việc chuyển nhượng bất động sản tại các dự án Công ty đang triển khai bán hàng.

Đây chính là yếu tố dẫn đến lợi nhuận sau thuế tăng vọt so với cùng kỳ năm trước trên cả báo cáo tài chính riêng và hợp nhất, đạt 57,1 tỷ đồng tăng 238% (gấn 25 lần).

Nguồn: Báo cáo tài chính của First Real.

Tính đến ngày 31/3/2022, tổng tài sản của First Real đạt 883,8 tỷ đồng, tăng gần 40% so với cùng kỳ 2021. Hàng tồn kho tăng 233% lên 301,6 tỷ đồng, các khoản thu ngắn hạn đạt 423,9 tỷ đồng (chiếm 48% tổng tài sản). Nợ ngắn hạn tăng 73,5% lên 421,6 tỷ đồng.

Theo First Real, hàng tồn kho tăng chủ yếu đến từ việc nhận chuyển nhượng đầu tư phát triển dự án Khu đô thị mới An Phú, Tam Kỳ giai đoạn 1. Tuy nhiên, theo FIR, lượng hàng tồn kho đối với doanh nghiệp hiện tại tăng đang là lợi thế, bởi đây là dự án có đầy đủ pháp lý, tiện ích hiện đại, hạ tầng đồng bộ,...sẵn sàng đem đến cho khách hàng cơ hội đầu tư hấp dẫn.

Bên cạnh đó, giá bất động sản vẫn đang có xu hướng tăng lên, duy trì lượng hàng tồn kho lớn sẽ giúp doanh nghiệp chủ động hơn trong việc tung ra thị trường những sản phẩm chất lượng nhất.

Năm 2022, FIR đặt kế hoạch doanh thu thuần 450 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế vào mức 120 tỷ đồng, tăng mạnh so với năm 2021. Như vậy, kết thúc 6 tháng năm 2022 FIR đã hoàn thành 37% mục tiêu về doanh thu và 48% mục tiêu về lợi nhuận.

Liên quan đến First Real, mới đây công ty này đã quyết định thuê một doanh nghiệp từng là công ty con của First Real làm đại lý môi giới bất động sản. Cụ thể, FIR đã ký hợp đồng môi giới với Công ty cổ phần Bất động sản Protech làm đơn vị môi giới bất động sản để cung cấp dịch vụ môi giới, hỗ trợ Công ty cổ phần Địa ốc First Real.

Các hạng mục hợp tác là giới thiệu, quảng bá và tìm kiếm khách hàng để chuyển nhượng các sản phẩm bất động sản tại Dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu dân cư An Phú, phường An Phú, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

Theo nghị quyết Hội đồng quản trị (HĐQT) Địa ốc First Real, giá trị của hợp đồng/giao dịch không được vượt quá giá trị thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT quy định tại điều lệ công ty.

HĐQT giao ông Hà Thân Thúc Luân - Tổng giám đốc công ty, được toàn quyền quyết định các nội dung liên quan đến việc thương lượng, đàm phán và ký kết các hợp đồng, văn bản, tài liệu có liên quan đến công việc trên.

Công ty cổ phần Bất động sản Protech trước đây từng là công ty con của Địa ốc First Real. Địa ốc First Real đã thoái bớt vốn tại Protech, nhưng vẫn còn nắm một khoản đầu tư được ghi nhận là 1.800 tỷ đồng tại Protech.

Tuy nhiên, giá trị hợp lý của khoản đầu tư này chưa được xác định rõ ràng do cổ phiếu của Protech chưa niêm yết trên thị trường chứng khoán và First Real cũng chưa thu thập đủ các thông tin cần thiết để có thể xác định được giá trị hợp lý của khoản đầu tư này.

Trên thị trường chứng khoán, trong phiên sáng 1/6, cổ phiếu FIR giao dịch quanh mức 42.600 đồng/cổ phiếu.