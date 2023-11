Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài (NCT) sắp chia cổ tức tỷ lệ 30% bằng tiền mặt

Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài (NTC) sắp tới sẽ chốt danh sách để chi trả cổ tức đợt 1/2023 bằng tiền mặt, tỷ lệ 30%.

CTCP Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài (NTC) sẽ chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức lần 1/2023 vào 22/11/2023.

Tỷ lệ thực hiện đối với lần trả cổ tức này là 30%/mệnh giá (1 cổ phiếu nhận về 3.000 đồng). Với hơn 26,1 triệu cổ phiếu, ước tính NCT sẽ bỏ ra hơn 78,3 tỷ đồng để chi trả cổ tức cho cổ đông lần này. Ngày thanh toán dự kiến vào 22/12.

Trong cơ cấu cổ đông, Tổng công ty Hàng không Việt Nam (HVN) là cổ đông lớn nhất của NCT, với tỷ lệ sở hữu 55,13%, tương đương 14,4 triệu cổ phiếu. Như vậy, HVN có thể nhận về hơn 43 tỷ đồng cổ tức từ đợt tạm ứng này.

Kết thúc quý III/2023, doanh thu thuần của NCT tăng 9,3% lên 190,2 triệu đồng. Lợi nhuận sau thuế tăng 16% lên mức 65,4 tỷ đồng.

Trong đó, doanh thu phục vụ hàng hóa đạt 139,8 tỷ đồng, giảm 9,6%; doanh thu xử lý hàng hóa giảm nhẹ xuống mức 236,4 tỷ đồng; doanh thu lưu kho và doanh thu khác với mức sụt giảm lần lượt 32% và 12,4% xuống mức 53,5 tỷ đồng và 66,2 tỷ đồng.

Theo giải trình từ phía công ty, trong 9 tháng đầu năm 2023, nền kinh tế nói chung và tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh nói riêng vẫn bị ảnh hưởng suy thoái kinh tế sự phục hồi kinh tế sau dịch chậm.

Ngoài ra, xung đột quân sự giữa Nga và Ucraina tiếp tục kéo dài, giá cả nhiên liệu, hàng hóa tiếp tục tăng cao, các hoạt động sản xuất kinh doanh, nhất là sản xuất công nghiệp và xuất nhập khẩu bị ảnh hưởng đáng kể.

Theo NCT, tăng trưởng kinh tế toàn đất nước 9 tháng đầu năm đạt 4,24%, trong đó quý III/2023 đạt 5,33%, tốt hơn so với các quý đầu năm. Theo đó, sản lượng phục vụ của Công ty trong quý III/2023 tăng trưởng tốt hơn so các quý đầu năm và cùng kỳ năm 2022. Tuy nhiên, tổng sản lượng 9 tháng năm 2023 vẫn giảm so với cùng kỳ năm 2022.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, NCT thu về gần 496 tỷ đồng, tương ứng giảm 9% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận sau thuế giảm 5% so với cùng kỳ năm trước, xuống 161,5 tỷ đồng.

Tính đến hết ngày 30/9/2023, NCT có tổng nguồn vốn đạt hơn 543 tỷ đồng, tăng hơn 43 tỷ đồng, tương đương tăng 8,6% so với đầu năm. Vốn chủ sở hữu đạt hơn 546 tỷ đồng và nợ phải trả là 86 tỷ đồng, chiếm 15,8% tổng nguồn vốn.

Lượng tiền mặt của NCT tính đến ngày 30/9/2023 ghi nhận hơn 28,4 tỷ đồng, giảm 31% so với hồi đầu năm. Trong khi đó, khoản tiền đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn là 268,9 tỷ đồng, tăng 41% so với hồi đầu năm.

Phiên sáng 16/11, giá cổ phiếu NCT giao dịch quanh 88.800 đồng/cp, tăng khoảng 10% so với đầu năm.