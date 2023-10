Doanh nghiệp vừa trúng gói thầu hơn 1.250 tỷ đồng báo lãi 9 tháng 'đi lùi' 65%

Lũy kế 9 tháng đầu năm, CTCP Lizen báo lãi trước thuế gần 71 tỷ đồng, giảm 65% so với năm 2022 và mới chỉ đạt 37% kế hoạch năm.

Ngày 25/10 vừa qua, theo Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu số 866/QĐ-SGTVT ngày 25/10/2023 của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hưng Yên, CTCP Lizen là nhà thầu trúng gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình Dự án thành phần 2.2: Xây dựng đường song hành (đường đô thị) địa phận tỉnh Hưng Yên thuộc Dự án đầu tư xây dựng tuyền đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội với giá trúng thầu 1.253 tỷ đồng.

CTCP Lizen (HoSE: LCG) mới đây cũng đã công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2023 với doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng 163% lên 477,5 tỷ đồng. Giá vốn hàng bán tăng 164% lên 418,7 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính kỳ này sụt giảm 95% còn 2,2 tỷ đồng. Chi phí tài chính tăng nhẹ lên 14,4 tỷ đồng (cùng kỳ năm trước 14 tỷ đồng), trong đó, toàn bộ là chi phí lãi vay. Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 14% lên 16,2 tỷ đồng.

Kết quả, Lizen báo lãi trước thuế quý 30,2 tỷ đồng, lãi sau thuế 24,1 tỷ đồng, lần lượt giảm 21% và 22% so với cùng kỳ năm 2022. Lizen cho biết, quý III/2022, Lizen có ghi nhận doanh thu tài chính từ chuyển nhượng vốn cao trong khi quý III/2023, Lizen không có lợi nhuận từ hoạt động đầu tư tài chính, dẫn đến lợi nhuận sụt giảm so với cùng kỳ.

9 tháng đầu năm, Lizen ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 1.197,2 tỷ đồng, tăng 57% so với năm trước. Trong đó, doanh thu các hợp đồng xây dựng đạt 1.105,8 tỷ đồng, tăng 60% so với năm trước. Ngược chiều, doanh thu hoạt động tài chính giảm 97% còn 7,6 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Lizen báo lãi trước thuế gần 71 tỷ đồng, giảm 65% so với năm 2022. Sau thuế, Lizen thu về 55,1 tỷ đồng, giảm 66% so với năm trước. So với mục tiêu ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua là đạt 150 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế hợp nhất, Lizen mới thực hiện được 37% kế hoạch năm.



Tính đến ngày 30/9/2023, Lizen ghi nhận tổng tài sản ở mức 5.190,1 tỷ đồng, tăng nhẹ 3% so với hồi đầu năm. Trữ tiền ở mức 145,1 tỷ đồng, tăng 16% so với đầu năm. Các khoản phải thu và hàng tồn kho đều tăng 3% so với đầu năm, lần lượt ghi nhận 2.501,1 tỷ đồng và 1.222,6 tỷ đồng.

Thuyết minh báo cáo tài chính cho thấy, Lizen có khoản hơn 1.026,7 tỷ đồng là các công trình xây dựng dở dang, bao gồm: Cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn (173,9 tỷ đồng), Cao tốc QL45 Nghi Sơn (129 tỷ đồng), …

Hết quý III, tổng nợ phải trả của Lizen ở mức 2.694,4 tỷ đồng, tăng 9% so với đầu năm. Vay nợ ghi nhận 687,1 tỷ đồng, tăng 59% so với đầu năm. Trong đó, vay nợ ngắn hạn chiếm 76% tổng vay nợ, tương ứng 519 tỷ đồng, bao gồm một số khoản vay lớn như: Ngân hàng BIDV (271,5 tỷ đồng), Ngân hàng TMCP Tiên Phong (139,6 tỷ đồng), …

Kết phiên ngày 27/10, cổ phiếu LCG tăng 2,3% lên 10.900 đồng/cổ phiếu.