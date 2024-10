Doanh nghiệp xuất khẩu cá ngừ "đứng ngồi không yên" trước căng thẳng Israel - Iran

Đối với mặt hàng cá ngừ, trong tháng 9/2024, xuất khẩu giảm gần 6% so với cùng kỳ, khiến cho xuất khẩu trong quý 3/2024 chỉ cao hơn khoảng 4% so với cùng kỳ năm ngoái. Bắt đầu từ tháng 8/2024, xuất khẩu cá ngừ chững lại và đang có chiều hướng tụt dốc trong những tháng cuối năm, do quy định đánh bắt cá ngừ kích thước tối thiểu 0,5m khiến cho ngư dân không khai thác được, doanh nghiệp không có nguyên liệu để chế biến.

Tính chung 9 tháng năm 2024, xuất khẩu cá ngừ đạt 715 triệu USD, tăng 16% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, cá ngừ loin/phile đông lạnh chiếm 48% với 346 triệu USD, tăng 9,6%; cá ngừ đóng hộp chiếm 30% đạt 214 triệu USD, tăng 16,6%. Phần lớn tăng trưởng xuất khẩu cá ngừ đều là kết quả của nửa đầu năm.