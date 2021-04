Doanh số bán xe máy tiếp tục “lao dốc”

Theo số liệu từ Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM), doanh số bán xe máy của các thành viên trong quý I/2021 tiếp tục giảm so với quý cuối năm 2020.

Cụ thể, theo thông tin từ VAMM, tổng cộng từ 1/1 đến hết 31/3/2021, các thành viên VAMM đã bán ra 701.454 xe máy các loại, giảm 4,05% so với cùng kỳ năm trước.

Nếu so với quý cuối cùng của năm 2020, số xe bán ra quý đầu năm 2021 sụt giảm tới gần 11%. Nguyên nhân của tình trạng này được cho là do vào tháng cận Tết Tân Sửu 2021, thời điểm mùa mua sắm xe nhộn nhịp nhất cũng là lúc dịch bệnh Covid-19 diễn biến tương đối phức tạp tại Việt Nam. Do đó, tình hình kinh doanh của các đại lý xe máy bị ảnh hưởng lớn.

Trong năm 2020, Quý II là thời điểm bùng phát Covid-19 mạnh, các biện pháp giãn cách xã hội cũng đã khiến doanh số thị trường xe máy giảm mạnh, ghi nhận chỉ khoảng 518 nghìn xe bán ra.

Doanh số bán xe của các thành viên VAMM tiếp tục giảm trong quý I/2021

Tiếp đến, doanh số trên chỉ của 5 thành viên VAMM, gồm Honda Việt Nam, Piaggio Việt Nam, Suzuki Việt Nam, SYM Việt Nam và Yamaha Motor Việt Nam. Trong khi đó, xe máy điện đang phát triển tương đối mạnh tại Việt Nam với những cái tên mới như: VinFast, PEGA… nhưng không phải thành viên VAMM.

Trước đó, tổng doanh số bán hàng năm 2020 (tính từ tháng 1 năm 2020 đến hết tháng 12 năm 2020) của các thành viên VAMM là 2.712.615 xe, giảm 16,66% so với năm 2019. Hầu hết các hãng xe thành viên đều bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 cũng như khó khăn của nhiều lĩnh vực sản xuất khiến người mua thắt chặt chi tiêu.

Trong đó, Honda Việt Nam ghi nhận sự sụt giảm bán hàng lớn nhất từ trước đến nay, chỉ đạt 2.142.564 chiếc, giảm 16,7% tương đương 431.000 xe so với năm 2019. Số lượng xe bán ra năm 2020 thậm chí còn thấp hơn so với năm 2018 và 2017.

Ở chiều ngược lại, đối thủ chính của Honda là Yamaha chỉ bị tụt giảm nhẹ, nhưng có thêm nhiều điểm sáng như chiếm ngôi tiết kiệm nhiên liệu số 1 của cả xe ga và xe số, tạo cơn bão truyền thông khi ra mắt chiếc Exciter 155 VVA.

Việc doanh số 2 "ông lớn" xe máy có diễn biến như trên xuất phát từ một số yếu tố mang tính quyết định từ định vị thị trường, kèm thay đổi xu hướng công nghệ. Ngoài ra, phát triển của xe máy điện cũng là một trong những nguyên nhân khiến doanh số xe máy truyền thống sụt giảm. Nhiều chuyên gia nhận định, thời gian tới, đến cả ô tô sử dụng động cơ đốt trong cũng phải đối mặt với nguy cơ dần bị thay thế bằng các loại xe xanh như hybrid.