Doanh thu tăng 300% trong 5 năm, công ty nước ngoài tung thêm “chiêu” mới

Synology là công ty công nghệ chuyên sản xuất các thiết bị lưu trữ mạng và các giải pháp phần mềm liên quan. Hôm nay, 1/10 tại TP.HCM, đại diện của công ty giải thích lý do công ty đang đẩy mạnh hoạt động tại Việt Nam và thị trường Đông Nam Á nói chung.

Bà Thachawan Chinchanakarn, người phụ trách thị trường Đông Nam Á của công ty, cho biết: “Chuyển đổi số tiếp tục là động lực chính thúc đẩy tăng trưởng trên thị trường dữ liệu”.

Bà Thachawan Chinchanakarn, người phụ trách thị trường Đông Nam Á của công ty Synology, chia sẻ thông tin thị trường với báo chí tại TP.HCM ngày 1/10. Ảnh: Tường Thụy

Theo dự báo từ báo cáo toàn cầu IDC Worldwide Global Forecast của tập đoàn quốc tế IDC, đến năm nay (2025), thế giới sẽ tạo ra 175 zettabyte dữ liệu và chỉ trong 10 năm tới, con số này sẽ tăng gấp hơn 10 lần, vượt mức 2.100 zettabyte (1 zettabyte = 1 nghìn tỷ gigabyte GB, và 1 GB = 1024 MB).

Bên cạnh đó, theo báo cáo khảo sát từ Synology về xu hướng chuyển đổi số năm 2025, gần 90% doanh nghiệp tại Đông Nam Á đã đầu tư vào chuyển đổi số – không chỉ là kế hoạch, mà còn là cam kết chiến lược.

Tuy nhiên, bà Thachawan cho rằng thách thức vẫn rất lớn khi 85% doanh nghiệp Đông Nam Á mới ở giai đoạn đầu, trong khi hơn 55% từng bị tấn công mạng nhưng chỉ 1/5 tin tưởng vào khả năng khôi phục sau sự cố.

Bà nhấn mạnh: “Điều này cho thấy nhu cầu về các giải pháp công nghệ tiên tiến sẽ ngày càng cao”.

Để chứng minh về tiềm năng trên thị trường Việt Nam, bà Jola Lê, Giám đốc quốc gia tại Việt Nam của Synology, cho biết công ty 5 năm qua đạt mức tăng trưởng doanh thu gấp ba lần. Tuy nhiên, doanh nghiệp không tiết lộ con số cụ thể.

Bà Jola Lê, Giám đốc quốc gia tại Việt Nam của công ty Synology, trình bày tại TP.HCM ngày 1/10. Ảnh: Tường Thụy

Ngoài ra, đại diện tại Việt Nam của công ty cũng cho biết nhờ làn sóng chuyển đổi số, hoạt động kinh doanh của Synology tại Việt Nam đã tăng trưởng mạnh. Trong 5 năm qua, mức độ doanh nghiệp ứng dụng giải pháp của Synology đã tăng tới 300%.

Theo tiết lộ từ bà Jola Lê, ngành ngân hàng tại Việt Nam là khách hàng lớn của công ty này vì nhu cầu lưu trữ dữ liệu lâu dài cũng như bảo mật thông tin và dữ liệu. Tuy nhiên, tệp khách hàng cũng có xu hướng mở rộng thêm, do đó công ty phải bổ sung danh mục giải pháp mới.

Cũng theo tiết lộ từ doanh nghiệp, sắp tới, công ty sẽ tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) vào các giải pháp, gồm nhận dạng ký tự quang học, tìm kiếm ngữ nghĩa, tóm tắt nội dung và dịch thuật thời gian thực.