Doanh thu thuần quý I/2025 của Vingroup đạt trên 84.000 tỷ đồng

Theo đó, tổng doanh thu thuần hợp nhất trong quý I năm 2025 đạt 84.053 tỷ đồng, tăng trưởng 287% so với cùng kỳ năm 2024 nhờ ghi nhận tăng trưởng tích cực từ các lĩnh vực sản xuất công nghiệp và phát triển và kinh doanh bất động sản. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý I đạt 2.243 tỷ đồng, tăng 68% so với cùng kỳ.

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2025, tổng tài sản Vingroup đạt 823.270 tỷ đồng.

Với trụ cột Công nghệ – Công nghiệp, VinFast củng cố vị trí số 1 về thị phần xe ô tô điện tại Việt Nam với tổng xe bàn giao trong quý I năm 2025 đạt hơn 35.100 xe. Nhờ đó, doanh số toàn cầu của hãng đạt 36.330 xe, tương đương gần 4 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Nổi bật trong thành tích này là cả ba mẫu xe bán chạy nhất thị trường nội địa đều thuộc về VinFast với các xe VF 3, VF 5 và VF 6.

Trong quý I năm 2025, hãng cũng chính thức ra mắt và nhận đặt cọc dòng xe Green tối ưu cho kinh doanh vận tải. Chỉ sau 72 giờ mở bán, VinFast đã nhận được 45.813 đơn đặt hàng cho 4 mẫu xe VinFast Green, tạo nên kỷ lục mới trên thị trường ô tô Việt Nam.

Sản phẩm xe máy điện cũng ghi nhận những tín hiệu tích cực với số xe bàn giao quý I năm 2025 đạt gần 45.000 xe, gấp 5,7 lần số xe bán ra so với cùng kỳ năm ngoái.

Tại Indonesia, VinFast tiếp tục nhận được các phản hồi tích cực từ người tiêu dùng với lô hàng thứ tư được xuất khẩu sang thị trường này. Trong tháng 3 năm 2025, tại Đối thoại kinh doanh cấp cao Việt Nam – Indonesia, VinFast và Ngân hàng quốc doanh Indonesia BNI ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược toàn diện thúc đẩy chuyển đổi xanh và phát triển bền vững tại Đông Nam Á.

Tại thị trường Philippines, tháng 2 năm 2025, VinFast và Trung tâm Dịch vụ Ô tô Motech, thông qua đơn vị nhượng quyền vận hành ở Philippines, chính thức ký kết Biên bản ghi nhớ về việc mở rộng mạng lưới dịch vụ cho xe điện VinFast tại thị trường. VinFast đặt mục tiêu khai thác hơn 100 xưởng dịch vụ ở Philippines trong năm nay, đáp ứng nhu cầu chuyển đổi sang xe điện ngày càng gia tăng của người tiêu dùng Philippines.

Với những nỗ lực không ngừng nhằm kiến tạo tương lai xanh, VinFast được Tạp chí TIME xếp thứ 101 trong danh sách Top 500 công ty tốt nhất châu Á, và là doanh nghiệp Việt Nam duy nhất lọt top 200, thuộc nhóm công ty “định hình vị thế của khu vực trên bản đồ kinh tế thế giới”.

Ở khối Thương mại Dịch vụ, quý I năm 2025, Vinhomes ghi nhận doanh thu đạt 15.700 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 2.700 tỷ đồng. Vinhomes chính thức ra mắt dự án Vinhomes Wonder City (Đan Phượng, Hà Nội) quy mô 133 ha. Dự án sở hữu vị trí chiến lược ở khu vực phía tây Thủ đô với hạ tầng giao thông đồng bộ, kết nối thuận tiện đến các khu vực hành chính – kinh tế trọng điểm, đạt tỷ lệ bán 92% tại phân khu Hừng Đông chỉ trong 4 ngày và 70% tại phân khu Bình Minh chỉ trong 1 ngày mở bán.

Trong tháng 3 năm 2025, dự án Vinhomes Green City quy mô gần 200 ha (Đức Hòa, Long An) đã chính thức được khởi công. Dự án nằm trong quy hoạch vùng đô thị và công nghiệp thuộc hành lang kinh tế bám theo trục đường vành đai 4 và trục động lực kinh tế của tỉnh Long An, kết nối với vùng Đông Nam Bộ và TP HCM, sẽ tạo nên cú hích cho thị trường bất động sản khu vực Tây Bắc TP HCM.

Trong tháng 4 năm 2025, khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ – Vinhomes Green Paradise – là siêu đô thị ESG đầu tiên của Việt Nam, với quy mô lên tới 2.870ha cũng được khởi công. Dự án được kỳ vọng trở thành biểu tượng đô thị bền vững hàng đầu thế giới, đánh dấu bước chuyển mình lịch sử cho vùng đất Cần Giờ. Không chỉ là điểm đến vui chơi, nghỉ dưỡng, nơi đây còn hướng đến vai trò trung tâm kinh tế - tài chính ven biển, vận hành theo mô hình ESG hiện đại. Với tuyến đường sắt tốc độ cao kết nối TP HCM – Cần Giờ và tầm nhìn phát triển xanh, dự án hứa hẹn tạo động lực tăng trưởng mới cho khu vực phía Nam.

Trong lĩnh vực Du lịch nghỉ dưỡng, hoạt động của Vinpearl tăng trưởng tốt trong bối cảnh lượt khách quốc tế đến Việt Nam trong quý I đạt 6 triệu lượt, cao nhất trong lịch sử. Các chiến lược phát triển mô hình quần thể du lịch nghỉ dưỡng tích hợp, phát triển điểm đến và đẩy mạnh phân khúc MICE đã ghi nhận những tín hiệu tích cực cho Vinpearl.

Trong dịp Tết Nguyên Đán 2025, VinWonders tại 4 điểm đến lớn (Phú Quốc, Nha Trang, Nam Hội An, Hà Tĩnh) đã đồng loạt tổ chức chuỗi hoạt động lễ hội Tết kéo dài từ 20/01 đến 16/02/2025. Tổng cộng hơn 45 chương trình hoạt náo, diễu hành, đêm nhạc và hoạt động tương tác khách được tổ chức xuyên suốt tại các công viên. Tính hết quý I năm 2025, tổng số lượt khách của khối khách sạn Vinpearl ghi nhận tăng trưởng lượt khách lưu trú 18% so với quý I năm 2024 trong khi VinWonders đạt gần 1,6 triệu lượt, tăng 29% so với năm ngoái.

Trong lĩnh vực Thiện nguyện xã hội, cụm trường Vinschool Golden River và Vinschool Metropolis đạt giám định toàn diện của Hội đồng các Trường Quốc tế – CIS, nâng tổng số cụm được giám định lên 16 cơ sở. Thành tựu này khẳng định cam kết của Vinschool trong việc xây dựng môi trường học tập đạt chuẩn quốc tế, chất lượng giáo dục xuất sắc, đáp ứng kỳ vọng của phụ huynh và học sinh.

Trong quý I, Bệnh viện Đa khoa Vinmec Cần Thơ đã chính thức khai trương với 21 chuyên khoa, quy mô 155 giường nội trú. Vinmec Cần Thơ dự kiến sẽ bổ sung đáng kể nguồn lực y khoa cho tuyến tỉnh, đồng thời mở ra dịch vụ y tế chất lượng cao cho khu vực Tây Nam Bộ. Vinmec và Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) chính thức ký kết hợp tác chiến lược nhằm tập trung chăm sóc sức khỏe tuyển thủ, đồng thời mở rộng đào tạo và nghiên cứu nhằm nâng cao toàn diện chất lượng y học thể thao Việt Nam.

Tại Đại hội đồng Cổ đông Thường niên 2025 vừa qua, Vingroup đã được thông qua kế hoạch kinh doanh 2025 với mục tiêu doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt 300.000 tỷ đồng và 10.000 tỷ đồng.

Trong thời gian tới, với hàng loạt giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội mạnh mẽ từ phía Chính phủ, cũng như nền tảng tăng trưởng vững chắc trong các lĩnh vực kinh doanh trọng yếu, Vingroup kỳ vọng sẽ hoàn thành các mục tiêu đã đề ra trong năm 2025.