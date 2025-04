Ngày 23/4, tại Khánh Hòa, tàu du lịch quốc tế Seven Seas Mariner đã cập cảng quốc tế Cam Ranh, mang theo hơn 600 hành khách.

Sau khi cập Cảng quốc tế Cam Ranh, khách du lịch sẽ được Công ty Tân Hồng tổ chức các chương trình tour tham quan thành phố Nha Trang, Tour ngoại thành thành phố Nha Trang, tour tham quan thành phố Nha Trang bằng xích lô, Tour tham quan Sông cái, làng quê; Tour ngoại tỉnh tham quan Vườn nho; Vườn Quốc gia Núi Chúa, vịnh Vĩnh Hy – Phan Rang,.…

Đón tàu du lịch sáu sao Seven Seas Mariner và trên 600 du khách đến Khánh Hòa

Ngoài ra, công ty còn tổ chức các dịch vụ xe trung chuyển từ Cảng quốc tế Cam Ranh đi bãi biển của The Arena Cam Ranh, thư giãn trên biển và tự do tắm biển hoặc đi tham quan nhiều điểm đến khác bằng hình thức tham quan Shuttle bus tự do. Tàu sẽ rời đi vào chiều cùng ngày để đi tiếp đến cảng Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, rồi đi tiếp đến Hong Kong (Trung Quốc).

Hơn 600 du khách đến với Khánh Hòa

Tính từ đầu tháng 1/2025 đến nay, Khánh Hòa đã đón 14 chuyến tàu biển quốc tế với hơn 18.208 du khách lên bờ tham quan. Theo lịch đăng ký từ các hãng tàu biển tính đến tháng 12/2025, Khánh Hòa sẽ đón 16 chuyến với khoảng 29.850 khách. Đây là tín hiệu tích cực cho sự phục hồi và phát triển hoạt động du lịch tàu biển của Khánh Hòa, góp phần cho sự thành công của ngành du lịch Khánh Hòa.

Được biết, Seven Seas Mariner là tàu du lịch cao cấp có tiêu chuẩn sáu sao, với trọng tải trên 30.000 tấn

Theo báo cáo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa, trong 3 tháng đầu năm 2025, tỉnh Khánh Hòa đã đón hơn 2,5 triệu lượt khách, tăng 19,7% so với cùng kỳ năm 2024.

Trong đó khách quốc tế vượt khách nội địa khi có hơn 1,3 triệu lượt khách, khách nội địa ước đạt 1,2 triệu lượt khách. Tổng doanh thu du lịch đạt khoảng 13.850 tỷ đồng, tăng gần 21,8% so với cùng kỳ năm 2024.