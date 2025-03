Khánh Hòa đón 10 tàu biển quốc tế

Ngày 25/3, TP.Nha Trang - Khánh Hòa chào đón chuyến tàu biển quốc tế mang tên Star Navigator với 1.000 du khách đến từ nhiều quốc gia cập Cảng quốc tế Cam Ranh tham quan.

Sau khi cập Cảng quốc tế Cam Ranh, khách du lịch sẽ được Công ty TNHH Một Thành Viên Dịch vụ Lữ hành SAIGONTOURIST tổ chức các chương trình tour tham quan thành phố Nha Trang, sử dụng các dịch vụ và tự do mua sắm; Tour tham quan thành phố Nha Trang bằng xích lô, ngắm cảnh, chụp hình; Tour tham quan làng nghề…

Tàu biển quốc tế vừa đưa du khách vào Khánh Hòa

Ngoài ra, công ty còn tổ chức các dịch vụ đón và đưa khách đến tòa nhà Sea Empyrean Cam Ranh Beach Resort, các du khách sẽ được tự do lựa chọn đi tham quan khác... bằng hình thức tham quan Shuttle bus tự do. Tàu sẽ rời đi vào tối cùng ngày để đi tiếp đến cảng Keelung, Taiwan (Trung Quốc).

Tính từ đầu tháng 1/2025 đến nay, Khánh Hòa đã đón 10 chuyến tàu biển quốc tế với hơn 15.758 du khách lên bờ tham quan.

Theo lịch đăng ký từ các hãng tàu biển tính đến tháng 12/2025, Khánh Hòa sẽ đón 16 chuyến với khoảng 29.850 khách. Đây là tín hiệu tích cực cho sự phục hồi và phát triển hoạt động du lịch tàu biển của Khánh Hòa, góp phần cho sự thành công của ngành du lịch Khánh Hòa.

Khánh Hòa đã đón 10 tàu biển quốc tế

Năm 2025, ngành du lịch Khánh Hòa đặt mục tiêu phấn đấu đón khoảng 11,8 triệu lượt khách du lịch, trong đó có khoảng 6,6 triệu lượt khách nội địa và 5,2 triệu lượt khách quốc tế; phấn đấu doanh thu du lịch đạt 60.000 tỷ đồng.

Trong tháng 1/2025, toàn tỉnh đón khoảng 1.014.000 lượt khách lưu trú, tăng 67,1% so với cùng kỳ năm 2024; trong đó, khách quốc tế ước đạt 519.000 lượt, tăng 27,9% so với cùng kỳ; tổng thu du lịch ước đạt 5.582 tỷ đồng, tăng 82% so với cùng kỳ.

Hiện nay, ngành Du lịch tỉnh Khánh Hòa đang tiếp tục nghiên cứu, xây dựng, đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy du lịch phát triển: Chính sách thu hút đầu tư vào các trọng điểm du lịch, đầu tư phát triển các loại hình dịch vụ du lịch mới; nâng cấp các cơ sở cung cấp dịch vụ du lịch.