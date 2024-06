Chân dung doanh nghiệp Đông Dương Thăng Long vừa chi gần 61 tỷ đấu giá hơn 1.000m2 đất tại Hoàng Mai

Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Đông Dương Thăng Long vừa trúng đấu giá 1.000 m2 đất tại Hoàng Mai có mối quan hệ khăng khít với Trường Thành.

Trúng vượt giá khởi điểm 5 triệu đồng/m2

UBND quận Hoàng Mai vừa báo cáo đề nghị Sở Tài nguyên và môi trường trình UBND thành phố Hà Nội ban hành quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá cho nhà đầu tư theo quy định.

Theo đó, UBND quận Hoàng Mai cho biết, mới đây đã tổ chức thành công phiên đấu giá quyền sử dụng đất và đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện Dự án xây dựng nhà ở tại ô F1/ODK5 tại phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Khu đất đấu giá có diện tích hơn 1.038 m2, giá khởi điểm hơn 53,681 triệu đồng/m2.

Trước đó, UBND thành phố Hà Nội có các Quyết định số 3598/QĐ-UBND và số 3599/QĐ-UBND ngày 14/7/2023, phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất, và đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện Dự án xây dựng nhà ở tại ô F1/ODK5, UBND Quận đã giao Trung tâm Phát triển quỹ đất triển khai các thủ tục liên quan.

Được biết, có 3 doanh nghiệp đủ điều kiện tham gia đấu giá gồm Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Đông Dương Thăng Long; Công ty TNHH MTV Đầu tư Phương Đông; Công ty CP Dịch vụ và địa ốc đất xanh miền Bắc. Phiên đấu giá được thực hiện bởi Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt.

Phiên đấu giá ô đất ô F1/ODK5 tại phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai.

Sau 9 vòng đấu giá, nhà đầu tư trúng đấu giá là Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Đông Dương Thăng Long, giá trúng đấu giá là hơn 58 triệu đồng/m2, chỉ cao hơn 5 triệu đồng/m2 so với giá khởi điểm. Như vậy, tổng giá trị khu đất tương ứng gần 61 tỷ đồng.

Mối quan hệ khăng khít giữa Đông Dương Thăng Long - Trường Thành

Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Đông Dương Thăng Long (Đông Dương Thăng Long) thành lập ngày 5/10/2011, địa chỉ trụ sở tại Thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Người đại diện theo pháp luật hiện tại của công ty là Tổng Giám đốc Bùi Đức Chính, Chủ tịch HĐQT là ông Nguyễn Diên.

Năm 2016, Đông Dương Thăng Long có vốn điều lệ 200 tỷ đồng. Trong cơ cấu cổ đông của Đông Dương Thăng Long, 2 cổ đông cá nhân giữ tỷ lệ sở hữu cao nhất là cổ đông Nguyễn Đình Chiến và Nguyễn Thị Thảo, với lần lượt 47,5% và 22,5% tỷ lệ sở hữu.

Ngoài ra, 2 doanh nghiệp góp vốn vào Đông Dương Thăng Long gồm Công ty CP Xây dựng và Phát triển Đông Dương giữ 25% tỷ lệ sở hữu; Công ty CP Bất động sản và xây dựng Trường Thành (nay là Công ty CP Năng lượng và Bất động sản Trường Thành, MCK:TEG) với 5% tỷ lệ sở hữu.

"Đại gia" bất động sản Trường Thành là 1 trong những cổ đông góp vốn tại Đông Dương Thăng Long. Ảnh chụp màn hình.

Trước đó, nhóm cổ đông sáng lập của Đông Dương Thăng Long còn có Công ty CP tư vấn đầu tư và xây dựng công trình Mê Kông và Công ty CP Xây dựng và phát triển hạ tầng Thăng Long, tuy nhiên 2 doanh nghiệp này đã chuyển nhượng hết cổ phần. Đến năm 2019, Đông Dương Thăng Long có bước tăng vốn điều lệ doanh nghiệp lên thành 350 tỷ đồng.

Năm 2023, Liên danh Đông Dương Thăng Long – Trường Thành khởi công xây dựng dự án "Khu du lịch nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe và dân cư khu vực suối nước nóng Hội Vân" tại xã Cát Hiệp, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. Dự án này có quy mô 42ha, tổng mức đầu tư khoảng 1.300 tỷ đồng, được thực hiện bởi công ty ONSEN Hội Vân là công ty con do Đông Dương Thăng Long (góp 60 tỷ đồng) và Trường Thành (góp 90 tỷ đồng) thành lập, dự kiến sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng trong quý 4/2026.

Tại Báo cáo tài chính Quý 1/2024, TEG ghi nhận khoản phải thu 42 tỷ đồng từ Đông Dương Thăng Long từ năm 2021. Đây là khoản tiền Đông Dương Thăng Long vay theo hợp đồng vay vốn, với lãi suất 3%năm, thời hạn 3 tháng kể từ ngày giải ngân. Khoản vay này được thực hiện thông qua công ty con OSEN Hội Vân. Tại thời điểm báo cáo, khoản vay đã được gia hạn đến tháng 12/2024.

Tại Hà Tĩnh, Đông Dương Thăng Long là chủ đầu tư Dự án Khu đô thị mới thị trấn Xuân An (Xuân An Green Park) - giai đoạn 1 có quy mô 27,32 ha và tổng vốn đầu tư hơn 306 tỷ đồng.

Liên quan đến dự án Xuân An Green Park của Đông Dương Thăng Long, năm 2020 cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 cán bộ thị trấn Xuân An về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ liên quan đến sai phạm trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại khu đô thị mới Xuân An.