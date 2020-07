Dự án KĐT mới Bảo Hà hơn 700 tỷ đồng đã có chủ

Liên danh Công ty Cổ phần bất động sản Mỹ và Công ty Cổ phần May - Diêm Sài Gòn trúng thầu dự án KĐT mới Bảo Hà rộng 42ha với hình thức chỉ định thầu.

UBND tỉnh Lào Cai vừa mới phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư dự án KĐT mới Bảo Hà tại xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên. Theo đó, Liên danh Công ty Cổ phần bất động sản Mỹ và Công ty Cổ phần May - Diêm Sài Gòn trúng thầu dự án.

Ảnh minh họa.

KĐT mới Bảo Hà sẽ có tổng diện tích là 42ha với tổng mức đầu tư của dự án là hơn 708 tỷ đồng; trong đó chi phí xây dựng hạ tầng kỹ thuật và chi phí khác là 498,54 tỷ đồng, chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng là 210,344 tỷ đồng. Địa bàn triển khai dự án tại xã Bảo Hà, huyện Yên Bảo, tỉnh Lào Cai. Quy mô đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật (San nền, giao thông, thoát nước, cấp nước, cấp điện…), nhà ở trên đất (80 lô gồm LK3, LK5, LK8, LK17, LK25, LK26, LK27).

Mục tiêu của dự án là xây dựng cơ sở hạ tầng, tạo quỹ đất ở cho nhân dân, là cơ sở để phát triển kinh tế xã hội địa phương theo quy hoạch, xây dựng khu đô thị có đầy đủ các điều kiện phát triển của đô thị trong tương lai, hoàn thành chương trình phát triển đô thị Bảo Hà giai đoạn 2017 - 2025, định hướng đến năm 2030. Thời gian và tiến độ thực hiện dự án là 55 tháng, kể từ ngày Hợp đồng dự án có hiệu lực.

Trước đó, tháng 11/2019, UBND tỉnh Lào Cai đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư dự án KĐT mới Bảo Hà, huyện Bảo Yên. Theo đó, hình thức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án là chỉ định thầu, một giai đoạn một túi hồ sơ. Thời gian tổ chức lựa chọn nhà đầu tư trong quý IV/2019.

Công ty Cổ phần May – Diêm Sài Gòn hiện đã được phê duyệt làm chủ đầu tư 2 dự án lớn tại Lạng Sơn và Thanh Hóa. Tại Lạng Sơn, tháng 3/2019, UBND tỉnh Lạng Sơn đã phê duyệt kết quả sơ tuyển nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu đô thị phía Đông, thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn. Dự án có tổng chi phí thực hiện hơn 1.713 tỷ đồng với diện tích 48,1 ha.

Tháng 1/2019, May – Diêm Sài Gòn cũng được phê duyệt trúng sơ tuyển tại Dự án Khu dân cư Nam Cổ Đam, phường Lam Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Dự án có tổng chi phí thực hiện là 524,96 tỷ đồng với diện tích sử dụng là 268.000 m2.

Công ty này được cổ phần hoá năm 2004 từ doanh nghiệp nhà nước Công ty Diêm Hoà Bình (Bộ Công nghiệp), tiền thân là nhà máy Diêm Bến Thuỷ được thành lập những năm 20 đầu thế kỷ trước ở Vinh (Nghệ An). Giai đoạn 2008 - 2011, vốn điều lệ của May - Diêm Sài Gòn tăng mạnh từ 16 tỷ đồng lên 320 tỷ đồng và sau đó chuyển hẳn từ kinh doanh diêm sang lĩnh vực bất động sản với dự án The GoldView được xây dựng trên trụ sở chính tại 346 Bến Vân Đồn, Quận 4, TP.HCM. Tại dự án này, theo thỏa thuận với May – Diêm Sài Gòn, TNR Holdings Việt Nam sẽ là nhà quản lý, điều hành và phát triển The GoldView.

Còn Công ty Cổ phần Bất động sản Mỹ có trụ sở tại số 47, đường Nguyễn Tuân, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội và hoạt động từ năm 2007. Tiền thân của công ty này là Công ty Cổ phần Bất động sản Mùa Đông do bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường làm Chủ tịch HĐQT. Thời điểm đó, bà Hương đang là Chủ tịch HĐQT của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Phát triển Việt Nam (VID Group, nay là TNG Holdings).