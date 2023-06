Dự kiến năm 2023 lãi vượt 118%, Ninh Vân Bay lên kế hoạch tăng quy mô sở hữu bất động sản du lịch

Theo tài liệu họp ĐHĐCĐ, Ninh Vân Bay dự kiến lợi nhuận sau thuế hợp nhất kỳ vọng 35,6 tỷ đồng, vượt 118% so với thực hiện năm 2022 và tiếp tục tìm kiếm cơ hội đầu tư tiềm năng trong lĩnh vực bất động sản để tăng quy mô sở hữu bất động sản du lịch

Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay (HoSE: NVT) vừa có thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Dự kiến, Đại hội được tổ chức trong tháng 6.

Năm 2022, Ninh Vân Bay ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất đạt 337,3 tỷ đồng, đạt 97,6% so với kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 16,3 tỷ đồng, gần đạt 50% so với kế hoạch năm 2022 là 34,5 tỷ đồng.

Trong năm qua, ngành du lịch, dịch vụ và lưu trú đã dần hồi phục sau giai đoạn bị ảnh hưởng nặng nề khi dịch bệnh bùng phát. Cùng với sự phục hồi của ngành du lịch, tỷ lệ lấp đầy phòng của các dịch vụ lưu trú đạt 52,5% ở khu nghỉ Ana Mandara Dalat Resort&Spa, đạt 56,8% ở khu nghỉ Six Senses Ninh Vân Bay. Trong khi đó, tỷ lệ lấp đầy phòng của các dịch vụ lưu trú chỉ đạt khoảng 20% trong năm 2020 và dưới 10% trong năm 2021.

Hiện tại, Ninh Vân Bay đang sở hữu 99,5% vốn điều lệ của Công ty TNHH Đầu tư Du lịch Dã Hương. Qua đó, gián tiếp trở thành Công ty mẹ của Công ty Cổ phần Phát triển Du lịch Tân An và Công ty Cổ phần Du lịch Hồng Hải.

Trong 3 tháng đầu năm, lượng khách du lịch nội địa và quốc tế đến Việt Nam tăng cao, ban lãnh đạo dự kiến mục tiêu đón 8 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2023 sẽ có thể thực hiện được.

Dự thảo kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2023. Ảnh: Tài liệu họp ĐHĐCĐ năm 2023

Với những tín hiêụ tích cực từ đầu năm, Ninh Vân Bay trình ĐHĐCĐ kế hoạch kinh doanh năm 2023 với doanh thu thuần hợp nhất đạt 384,6 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất kỳ vọng 35,6 tỷ đồng, lần lượt vượt 14% và 118,4% so với thực hiện năm 2022.

Ninh Vân Bay dự kiến triển khai kế hoạch kinh doanh bằng việc tiếp tục đẩy mạnh hoạt động bán hàng và tiếp thị đối với thị trường quốc tế nhằm tăng tỉ trọng khách nước ngoài ở các khu nghỉ; sáng tạo và duy trì những trải nghiệm độc đáo và thú vị dành cho khách hàng nhằm thu hút các đối tượng khách hàng có kỳ nghỉ dài ngày; tập trung cải tạo và nâng cấp các tiện ích trong khu nghỉ nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và duy trì tiêu chuẩn cao cấp của các khu nghỉ…

Trong năm 2023, bên cạnh triển khai các dự án hiện có như: Dự án phát triển giai đoạn 2 của Khu nghỉ mát Six Senses Ninh Vân Bay, Dự án Khu du lịch sinh thái Bảo Việt, Nâng cấp Dự án Ana Mandara Villas Resort&Spa, Ninh Vân Bay tiếp tục tìm kiếm và nắm bắt các cơ hội đầu tư tiềm năng trong lĩnh vực bất động sản du lịch để thực hiện chiến lược mở rộng phát triển và tăng quy mô sở hữu bất động sản du lịch.

Tại ngày 31/3/2023, tổng tài sản của Ninh Vân Bay ghi nhận 1.080,5 tỷ đồng, tổng nợ phải trả ghi nhận 545,7 tỷ đồng, giảm lần lượt 1,7% và 3,6% so với đầu kỳ.

Trong quý I/2023, doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ ghi nhận 92,6 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 1,9 tỷ đồng, tăng lần lượt 29,3% và 73% so với quý I/2022.

Giải trình về kết quả kinh doanh quý I/2023, nguyên nhân chủ yếu do doanh thu và lợi nhuận của Công ty mẹ và Công ty hợp nhất chủ yếu đến từ các Công ty con. Kỳ quý I/2023, Công ty mẹ không ghi nhận doanh thu hoạt động tài chính do không thu cổ tức của Công ty con chuyển về. Chi phí lãi vay trong kỳ của Công ty tăng 42% so với cùng kỳ năm trước vì lãi suất vay vẫn ở mức cao, chưa đến kỳ điều chỉnh lãi suất.

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của Công ty hợp nhất quý I/2023 tăng 29,3% so với cùng kỳ năm trước do Công ty đã thực hiện các chương trình kích cầu tăng doanh thu đồng thời chi phí bán hàng trong kỳ tăng 54% so với cùng kỳ năm trước. Ninh Vân Bay đã đẩy mạnh các hoạt động quảng cáo tới phân khúc khách hàng nước ngoài sau sự mở cửa trở lại về chính sách xuất nhập cảnh của các nước, chiến lược này được xây dựng với kỳ vọng sẽ đem lại hiệu quả kinh doanh tốt hơn trong năm 2023.