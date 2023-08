Du lịch bùng nổ, Đà Nẵng thu về gần 13.000 tỷ đồng

Với nhiều sự kiện, lễ hội đặc sắc doanh thu từ hoạt động du lịch Đà Nẵng thù về với gần 13.000 tỷ đồng từ dịch vụ lưu trú và ăn uống trong 7 tháng đầu năm 2023.

Ngày 1/8, Cục Thống kê Đà Nẵng cho hay, hoạt động du lịch Đà Nẵng đang từng bước được phục hồi và phát triển mạnh mẽ.

Với các sự kiện, lễ hội liên tục được tổ chức, góp phần tạo không khi sôi động, tươi mới thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế đến tham quan, trải nghiệm. Hòa cùng chuỗi sự kiện "Lễ hội Tận hưởng mùa hè 2023-Wow Đà Nẵng" nhiều đơn vị đã nâng cấp, đầu tư mới các sản phẩm du lịch, nghỉ dưỡng mang đến cho người dân và du khách nhiều hoạt động mới lạ và ấn tượng, góp phần định vị Đà Nẵng - Điểm đến du lịch hàng đầu Châu Á.

"Để định vị Đà Nẵng là điểm đến du lịch hàng đầu Châu Á, thành phố Đà Nẵng đã tổ chức nhiều sự kiện như: Lễ hội mùa hè "Bà Nà Wow Summer Festival"; lễ hội ẩm thực và bia 2023 B'festival, tuần lễ văn hóa Hàn Quốc, Pháp; show diễn chủ đề "Hoạt động Bà Nà By Night - Vui mê say" (tại khu du lịch Bà Nà Hills); các hoạt động mới tại Công viên suối khoảng Núi Thần Tài.



Đặc biệt, với việc tổ chức trở lại Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng sau 3 năm tạm dừng vì dịch bệnh đã tạo nên không khí rộn ràng, sôi động cho thành phố trong những tháng đầu năm 2023", ông Trần Văn Vũ - Cục trưởng Cục Thống kê Đà Nẵng cho biết.

Với nhiều sự kiện, lễ hội đặc sắc doanh thu từ hoạt động du lịch Đà Nẵng bùng nổ. Ảnh: Lam Hàn

Theo Cục Thống kê Đà Nẵng, riêng trong tháng 7/2023, doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống đạt 2.185,2 tỷ đồng, tăng 6,3% so với tháng trước và tăng 30,7% so với tháng cùng kỳ năm 2022. Trong đó, doanh thu lĩnh vực lưu trú ước đạt 1.012 tỷ đồng, tăng 32,4% cùng kỳ; lĩnh vực ăn uống ước đạt 1.173 tỷ đồng, tăng 29,2% so với cùng kỳ.

Tinh chung 7 tháng năm 2023, doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống ước đạt 12.986 tỷ đồng, tăng 39,5% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, doanh thu lĩnh vực lưu trú ước đạt 5.420 tỷ đồng, tăng 70,3%. Riêng lĩnh vực ăn uống đạt 7.566 tỷ đồng, tăng 23,5% so với cùng kỳ năm 2022.

Bên cạnh đó, số lượt khách cơ sở lưu trú phục vụ trong tháng 7/2023 ước đạt gần 782 nghìn lượt tăng 5,3% so với tháng trước và tăng 78,5% so với tháng cùng kỳ năm 2022. Tính chung 7 tháng năm 2023, tổng số lượt khách do cơ sở lưu trú phục vụ ước đạt 4.326,5 nghìn lượt, tăng 110,3% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, khách quốc tế 1.144 nghìn lượt, cao gấp 7,7 lần cùng kỳ; khách trong nước 3.182,8 nghìn lượt, tăng 66,7% so với cùng kỳ.

"Tiếp nối thành công với danh hiệu "Điểm đến sự kiện và lễ hội hàng đầu châu Á 2022" (Asia's Leading Festival and Event Destination 2022) do World Travel Awards trao tặng. Năm 2023, du lịch Đà Nẵng đã và sẽ hứa hẹn mang đến nhiều lễ hội, sự kiện Đà Nẵng hoành tráng hơn nữa phục vụ người dân, du khách trong và ngoài nước", ông Vũ thông tin.



Ngoài ra, bên cạnh sự phục hồi tích cực của hoạt động du lịch, Cục Thống kê Đà Nẵng còn cho biết nhiều nhóm dịch vụ tiêu dùng khác như: hoạt động vui chơi, giải trí, karaoke, massage, spa, quán bar, dịch vụ làm đẹp... cũng đang có xu hướng tăng trưởng ấn tượng.

Cụ thể, doanh thu dịch vụ tiêu dùng khác tháng 7/2023 ước đạt 2.946 tỷ đồng tăng 15,9% so với tháng trước và tăng 32,1% so với tháng cùng kỳ năm trước. Tính chung 7 tháng năm 2023, doanh thu dịch vụ tiêu dùng khác ước đạt 17.740 tỷ đồng.