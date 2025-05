Courtyard by Marriott®, một trong hơn 30 thương hiệu khách sạn nổi bật của Marriott Bonvoy đã chính thức khai trương khách sạn Courtyard by Marriott Danang Han River - điểm nhấn kiến trúc mới giữa lòng thành phố Đà Nẵng. Đây là lần đầu tiên thương hiệu Courtyard by Marriott có mặt tại Việt Nam, đồng thời là khách sạn thứ năm quản lý bởi Marriott International tại Đà Nẵng - một trong những điểm đến phát triển du lịch sôi động nhất khu vực miền Trung.



Toạ lạc ngay trung tâm thành phố với tầm nhìn hướng ra sông Hàn, Courtyard by Marriott Danang Han River cao 45 tầng, nổi bật khi trang bị hệ thống đèn LED rực rỡ giúp toà nhà nổi bật trên đường chân trời thành phố. Khách sạn gồm 300 phòng nghỉ và suite được thiết kế tinh tế với tông màu trung tính nhẹ nhàng, mang đến không gian gần gũi.





Khách sạn Courtyard by Marriott Danang Han River về đêm

Tại Courtyard by Marriott Danang Han River, trải nghiệm ẩm thực không chỉ là nhu cầu thưởng thức, mà còn là hành trình kết nối cảm xúc – nơi mỗi điểm chạm đều được chăm chút để mang đến sự hài lòng trọn vẹn. The Landmark Restaurant mở ra một không gian ấm cúng, nơi thực khách có thể khám phá tinh hoa ẩm thực Việt Nam và quốc tế qua các món ăn được chế biến từ nguyên liệu địa phương cao cấp, trình bày tinh tế ngay tại khu bếp mở đầy sống động – nơi hương vị, âm thanh và hình ảnh giao thoa trong một tổng thể hài hòa.

Sau bữa ăn, một tách espresso tại Chill Bean sẽ là lựa chọn hoàn hảo để khởi đầu ngày mới hoặc thư giãn nhẹ nhàng vào buổi chiều.

Courtyard by Marriott Danang Han River còn hứa hẹn sẽ trở thành địa điểm tổ chức sự kiện và hội nghị hàng đầu tại Đà Nẵng. Khách sạn sở hữu 10 phòng hội nghị với tổng diện tích lên tới 1.000m², ấn tượng với Grand Ballroom rộng 385m² với trần cao 8,5m lý tưởng cho các sự kiện quan trọng như hội nghị, tiệc chiêu đãi và hôn lễ.

Bên cạnh đó, không gian giải trí cũng được chú trọng khi du khách có thể tận hưởng các tiện ích hiện đại như hồ bơi vô cực ngoài trời trên tầng thượng, hồ bơi trẻ em, và phòng gym hiện đại ở tầng 29.

Nằm dọc bờ biển miền Trung Việt Nam, Đà Nẵng nổi tiếng với bãi biển rực rỡ, những di sản văn hóa đặc sắc và các lễ hội thường niên. Du khách yêu thích khám phá có thể ghé thăm loạt điểm đến biểu tượng như Ngũ Hành Sơn, Bà Nà Hills, phố cổ Hội An hay cố đô Huế, hoặc trải nghiệm các sân golf đẳng cấp được thiết kế bởi những tên tuổi hàng đầu thế giới. Sân bay quốc tế Đà Nẵng chỉ cách khách sạn 4,4km, thuận tiện cho việc di chuyển.

Hoạt động du lịch lữ hành tại Đà Nẵng tiếp tục tăng trưởng mạnh

Báo cáo kinh tế xã hội của TP. Đà Nẵng cho biết, những tháng đầu năm 2025 hoạt động du lịch lữ hành của Đà Nẵng tiếp tục tăng trưởng tích cực nhờ loạt chuỗi sự kiện sôi động và kích cầu du lịch, sự phục hồi mạnh mẽ của các thị trường khách du lịch quốc tế. Qua đó, doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống tháng 4/2025 ước đạt 2.828 tỷ đồng, tăng 6,1% so với tháng trước và tăng 27,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu dịch vụ lưu trú ước đạt hơn 1.157 tỷ đồng, tăng 7,9% so với tháng trước và tăng 45,5% so với cùng kỳ năm 2024; doanh thu dịch vụ ăn uống ước đạt 1.670 tỷ đồng, tăng 4,9% so với tháng trước và tăng 17,3% so với cùng kỳ.

Tính chung 4 tháng đầu năm 2025, doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống ước đạt 10.251 tỷ đồng, chiếm 19,7% trong tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng, tăng 23,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu lưu trú 4 tháng ước đạt 4.076 tỷ đồng tăng 38,4%; doanh thu dịch vụ ăn uống ước đạt 6.175 tỷ đồng, tăng 14,9% so với cùng kỳ.

Tổng số lượt khách phục vụ do các cơ sở lưu trú phục vụ trong tháng 4 năm 2025 ước đạt 995,6 nghìn lượt, tăng 3,7% so với tháng trước và tăng 16,3% so với tháng cùng kỳ năm 2024. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 447,9 nghìn lượt, tăng 2,4% so với tháng trước và tăng 41,1% so với tháng cùng kỳ; khách trong nước ước đạt 547,6 nghìn lượt, tăng 4,9% so với tháng trước và tăng 1,6% so với cùng kỳ năm 2024.





Nhờ các hoạt động xúc tiến mạnh mẽ, sản phẩm du lịch đa dạng, cùng sự phục hồi của thị trường quốc tế, ngành du lịch thành phố Đà Nẵng đã ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng. Tính chung 4 tháng đầu năm 2025, tổng lượt khách cơ sở lưu trú phục vụ ước đạt 3,5 triệu lượt, tăng 18,6% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 1,7 triệu lượt, tăng 43,0%; khách trong nước đạt 1,8 triệu lượt, tăng 2,2% so với cùng kỳ năm 2024. Kết quả này phản ánh rõ nét hiệu quả của chiến lược quảng bá, mở rộng thị trường, đồng thời khẳng định sức hút ngày càng lớn của Đà Nẵng trong vai trò trung tâm du lịch quốc tế và nội địa khu vực miền Trung.