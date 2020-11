Đưa quýt ngọt biên giới Mường Khương vào Big C Hà Nội

UBND huyện Mường Khương (Lào Cai) cho biết, sẽ tổ chức Tuần lễ quýt Mường Khương và các sản phẩm nông nghiệp Lào Cai tại Trung tâm thương mại Big C Thăng Long (Hà Nội).

Quýt ngọt Mường Khương được cấp chứng chỉ OCOP ba sao của tỉnh Lào Cai.

Sáng 20-11, UBND huyện Mường Khương (Lào Cai) cho biết, sẽ tổ chức Tuần lễ quýt Mường Khương và các sản phẩm nông nghiệp Lào Cai tại Trung tâm thương mại Big C Thăng Long (Hà Nội), để giới thiệu, quảng bá và đưa sản phẩm đạt chuẩn OCOP ba sao của Lào Cai đến với người tiêu dùng Thủ đô và cả nước.

Tuần lễ quýt Mường Khương và các sản phẩm nông nghiệp Lào Cai sẽ diễn ra từ 9 giờ ngày 21-11 đến 25-11, tại Trung tâm Thương mại Big C Thăng Long, số 222 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Tuần lễ quýt Mường Khương diễn ra với nhiều hoạt động như trưng bày các gian hàng giới thiệu sản phẩm quýt (quýt quả, cây quýt giống) và các sản phẩm nông nghiệp đặc sản của Mường Khương và tỉnh Lào Cai như tương ớt, gạo Séng cù, cam, chuối, dứa, đậu tương vàng ...

Ông Lê Ngọc Dương, Chủ tịch UBND huyện Mường Khương cho biết, từ gần 10 năm nay, huyện Mường Khương đã hình thành và phát triển vùng quýt hàng hóa hơn 650 ha, trong đó có hơn 200 ha quýt theo tiêu chuẩn VietGap, tập trung ở các xã biên giới, cho sản lượng hằng năm gần 3.000 tấn quả.

Quýt Mường Khương được trồng trên vùng đất ở độ cao trung bình gần 1.000 m so với mực nước biển nên quả to, vỏ dày, vị ngọt thanh, hương thơm đặc trưng. Đặc biệt, quýt Mường Khương được người dân chăm sóc, thu hái và bảo quản tự nhiên, không dùng thuốc bảo vệ thực vật và hóa chất, bảo đảm sạch, an toàn cao.

Năm 2017, sản phẩm quýt của huyện Mường Khương đã được cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu tập thể “Quýt Mường Khương” và được cấp giấy chứng nhận phù hợp quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho lĩnh vực trồng trọt (VietGAP). Năm 2020, quýt ngọt Mường Khương được cấp chứng chỉ OCOP loại ba sao của tỉnh Lào Cai.

Tuần lễ quýt Mường Khương và các sản phẩm nông nghiệp Lào Cai tại Hà Nội là dịp để quảng bá, giới thiệu sản phẩm quýt đến với người dân Hà Nội, du khách trong và ngoài nước; giúp đồng bào các dân tộc thiểu số ở vùng cao biên giới Lào Cai tiêu thụ sản phẩm, tạo thu nhập ổn định, xóa nghèo bền vững.