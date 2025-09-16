Dubai muốn đưa triển lãm công nghệ hàng năm lớn nhất vùng Vịnh sang Việt Nam vào năm sau

Chiều 16/9, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng tiếp đoàn công tác của Trung tâm Thương mại thế giới Dubai.

Về phía DWTC có sự tham dự của các ông Grant Tuchten, Phó Chủ tịch phụ trách công nghệ và ngành công nghiệp mới, ông Abhishek Ganapathy, Phó Chủ tịch phụ trách thương mại và ông Andrew Lawson Giám đốc thương mại phụ trách thị trường Việt Nam.

Được biết, DWTC là trung tâm hội nghị, triển lãm và thương mại hàng đầu của Dubai, được thành lập vào năm 1979 với công trình đầu tiên là tòa tháp Sheikh Rashid Tower. Đến nay, DWTC đã phát triển thành một quần thể hiện đại, bao gồm khu triển lãm, hội nghị, văn phòng, khách sạn và các dự án bất động sản thương mại quy mô lớn.

Năm 2015, Cơ quan Trung tâm Thương mại thế giới Dubai (DWTCA) chính thức thành lập và DWTC trở thành khu tự do thương mại. Điều này cho phép các doanh nghiệp quốc tế thành lập trụ sở với quyền sở hữu 100%, miễn thuế và nhiều ưu đãi khác, giúp DWTC thành điểm đến chiến lược cho các tập đoàn toàn cầu tìm kiếm cơ hội tại Trung Đông.

Hiện nay, DWTC tổ chức hàng trăm sự kiện mỗi năm, thu hút hàng triệu khách thương mại và hàng chục nghìn doanh nghiệp. Lĩnh vực hoạt động trải rộng từ công nghệ, y tế, năng lượng, bất động sản đến ẩm thực, phong cách sống.

Nổi bật nhất là GITEX Global, triển lãm công nghệ thường niên lớn nhất khu vực vùng Vịnh và nằm trong nhóm hàng đầu thế giới. Riêng GITEX 2022 đã tạo ra hơn 2,6 tỷ AED (gần 700 triệu USD) giá trị kinh tế, thu hút 170.000 khách tham dự và góp phần quan trọng khẳng định vị thế Dubai như một trung tâm đổi mới sáng tạo toàn cầu.

Với tầm vóc quốc tế và vai trò chiến lược, DWTC hiện không chỉ là điểm đến sự kiện, mà còn là biểu tượng phát triển kinh tế, thương mại và hội nhập toàn cầu của Dubai.

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng tiếp lãnh đạo Trung tâm Thương mại thế giới Dubai (DWTC) tại Trụ sở Chính phủ

Tại buổi gặp, ông Grant Tuchten đã trình bày với Phó Thủ tướng mong muốn tổ chức Triển lãm GITEX Việt Nam 2026 và mục tiêu, quy mô, lĩnh vực trọng tâm, thời gian, địa điểm cũng như mô hình phối hợp triển khai.

"Chúng tôi mong được sự quan tâm, ủng hộ của lãnh đạo Chính phủ Việt Nam đối với sự kiện quốc tế lớn và lần đầu tiên đưa về Việt Nam", ông Grant Tuchten chia sẻ và đề xuất một số hỗ trợ, tạo điều kiện từ phía Chính phủ Việt Nam, đặc biệt là hỗ trợ về không gian tổ chức sự kiện trong 2 năm đầu để đảm bảo kinh phí đầu tư, tổ chức sự kiện.

Bên cạnh đó, DWTC cũng cần sự tham gia, phối hợp, đồng hành của các cơ quan, bộ, ngành, chính quyền địa phương, các hội, hiệp hội doanh nghiệp để đảm bảo sự thành công và tác động lan tỏa của triển lãm.

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng khẳng định việc tổ chức GITEX Global - một trong những triển lãm công nghệ hàng đầu thế giới, thu hút hàng nghìn doanh nghiệp công nghệ lớn hàng năm. Đây là triển lãm uy tín quốc tế và năng lực tổ chức chuyên nghiệp của DWTC là nền tảng quan trọng để Việt Nam tin tưởng, hợp tác và đồng hành trong việc đưa GITEX đến Việt Nam năm 2026.

Phó Thủ tướng khẳng định Chính phủ Việt Nam luôn dành sự quan tâm và ủng hộ lớn đối với kế hoạch tổ chức GITEX Việt Nam 2026, coi đây là một sự kiện quốc tế trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo và công nghệ lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, Phó Thủ tướng nhận định việc tổ chức GITEX tại Việt Nam không chỉ mang lại cơ hội lớn trong việc thu hút đầu tư, công nghệ và tri thức toàn cầu, mà còn góp phần nâng cao hình ảnh, vị thế của Việt Nam như một điểm đến hấp dẫn về môi trường đầu tư, kinh doanh trong khu vực châu Á và Thái Bình Dương.

Phó Thủ tướng tin tưởng rằng GITEX Việt Nam 2026 sẽ là một dấu mốc có ý nghĩa chiến lược, thể hiện quyết tâm hội nhập quốc tế của Việt Nam, đồng thời góp phần khẳng định vị thế đất nước trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo khu vực và toàn cầu. Đây cũng sẽ là cơ hội lớn để các doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học và tổ chức trong nước kết nối, hợp tác sâu rộng với cộng đồng công nghệ quốc tế, từ đó tạo ra những giá trị bền vững và lâu dài.

Bên cạnh đó, GITEX chủ động phối hợp Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) hoàn thiện đề án, báo cáo lãnh đạo Chính phủ về chương trình. Nếu phát sinh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, GITEX cùng NIC sớm báo cáo, xin ý kiến lãnh đạo các cơ quan quản lý liên quan để được hỗ trợ, xử lý kịp thời.

"Lãnh đạo Chính phủ hết sức quan tâm và sẽ hỗ trợ tối đa để Triển lãm GITEX Việt Nam 2026 được tổ chức thành công, mang lại giá trị kết nối lớn cho Việt Nam", Phó Thủ tướng nhấn mạnh.