Tài chính

Đề xuất mới về huy động vốn startup trong Trung tâm tài chính quốc tế

Vũ Khoa
16/09/2025 14:26 GMT +7
Theo đề xuất của Bộ Tài chính, các đợt huy động vốn cộng đồng phải cách nhau ít nhất 6 tháng kể từ ngày kết thúc đợt huy động vốn cộng đồng gần nhất.

Bộ Tài chính đang xây dựng Dự thảo Nghị định về chính sách tài chính trong Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam với một trong những điểm đáng chú ý là quy định về huy động vốn cộng đồng cho các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.

Tại Tờ trình Dự thảo, Bộ Tài chính cho biết nội dung này được quy định ở Chương VI. Huy động vốn cộng đồng và chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo (từ Điều 37 đến Điều 48).

Bộ Tài chính lấy ý kiến xây dựng chính sách tài chính trong Trung tâm Tài chính quốc tế. Ảnh minh họa

Theo đó, các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo được huy động vốn tại TTTCQT thông qua hoạt động huy động vốn cộng đồng hoặc chào bán cổ phiếu riêng lẻ. Tổ chức kinh doanh chứng khoán hoạt động tại TTTCQT được phép cung cấp nền tảng huy động vốn cộng đồng cho các doanh nghiệp này, đồng thời cung cấp dịch vụ quản lý sổ cổ đông cho các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.

Cụ thể, về tổ chức cung cấp nền tảng huy động vốn, Dự thảo quy định tổ chức trong nước là thành viên và cá nhân nước ngoài, tổ chức nước ngoài được tham gia vào hoạt động huy động vốn của doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo thông qua nền tảng huy động vốn.

Cá nhân nước ngoài, tổ chức nước ngoài phải đáp ứng điều kiện về phòng chống rửa tiền của nước sở tại (nơi cư trú đối với cá nhân và nơi đăng ký thành lập tổ chức đối với tổ chức).

Về huy động vốn cộng đồng, Dự thảo quy định một số điều kiện về việc huy động vốn cộng đồng của doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo tại Trung tâm tài chính quốc tế.

Cụ thể, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo được cấp giấy chứng nhận bởi cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 18 Nghị quyết số 222/2025/QH15; có dự án, kế hoạch phát triển doanh nghiệp, phương án sử dụng vốn trong vòng 3 năm tới.

Nhà đầu tư tham gia huy động vốn cộng đồng bao gồm: tổ chức trong nước là thành viên, cá nhân nước ngoài, tổ chức nước ngoài. Các nhà đầu tư phải nắm giữ cổ phần trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày kết thúc đợt huy động vốn cộng đồng.

Các đợt huy động vốn cộng đồng phải cách nhau ít nhất 6 tháng kể từ ngày kết thúc đợt huy động vốn cộng đồng gần nhất và phải cách đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ ít nhất 6 tháng kể từ ngày kết thúc đợt chào bán gần nhất.

Một số điều kiện khác là: tuân thủ các quy định về quản lý ngoại hối của Việt Nam; cá nhân, tổ chức nước ngoài phải đáp ứng điều kiện về phòng chống rửa tiền của nước sở tại (nơi cư trú đối với cá nhân và nơi đăng ký thành lập tổ chức đối với tổ chức).

